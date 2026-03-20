Il “De Amicis” di Trani premiato per la sfida 2025 EU Codeweek 4 All

Il 1° Circolo Didattico "De Amicis" di Trani celebra per l'ottavo anno consecutivo un importante traguardo: la vittoria della sfida 2025 EU Codeweek 4 All.La scuola, infatti, ha ricevuto il prestigioso certificato di eccellenza in competenze di base per la programmazione informatica, un riconoscimento della Commissione Europea che premia l'impegno nel promuovere il coding tra alunni e docenti.Grazie alla massiccia partecipazione di studenti e insegnanti, il "De Amicis" si è distinto per la qualità e l'entusiasmo delle attività svolte, dimostrando come l'educazione digitale sia un motore fondamentale per lo sviluppo delle competenze del futuro.Tali iniziative non restano eventi isolati, ma si intrecciano armoniosamente con i percorsi curricolari ed extracurricolari dell'istituto focalizzati sulle tematiche STEM.In questo contesto spicca in particolare la robotica educativa, utilizzata come metodologia didattica innovativa per stimolare il pensiero computazionale e il problem solving fin dai primi anni di scuola.Questo successo rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la comunità scolastica. Il riconoscimento ottenuto testimonia l'importanza di investire nella formazione digitale, preparando le nuove generazioni alle sfide di un mondo sempre più tecnologico.Il Dirigente scolastico, insieme al corpo docente, esprime il proprio ringraziamento agli alunni e alle famiglie per il supporto e la partecipazione attiva, sottolineando come il lavoro di squadra sia stato fondamentale per raggiungere questo risultato.Il 1° Circolo Didattico "De Amicis" continuerà a promuovere iniziative all'avanguardia, consolidando l'offerta formativa legata alle nuove tecnologie per offrire agli studenti strumenti indispensabili per il loro domani