De Amicis
De Amicis
Scuola e Lavoro

Il “De Amicis” di Trani premiato per la sfida 2025 EU Codeweek 4 All

Prestigioso certificato di eccellenza in competenze di base per la programmazione informatica

Trani - venerdì 20 marzo 2026
Il 1° Circolo Didattico "De Amicis" di Trani celebra per l'ottavo anno consecutivo un importante traguardo: la vittoria della sfida 2025 EU Codeweek 4 All.
La scuola, infatti, ha ricevuto il prestigioso certificato di eccellenza in competenze di base per la programmazione informatica, un riconoscimento della Commissione Europea che premia l'impegno nel promuovere il coding tra alunni e docenti.
Grazie alla massiccia partecipazione di studenti e insegnanti, il "De Amicis" si è distinto per la qualità e l'entusiasmo delle attività svolte, dimostrando come l'educazione digitale sia un motore fondamentale per lo sviluppo delle competenze del futuro.
Tali iniziative non restano eventi isolati, ma si intrecciano armoniosamente con i percorsi curricolari ed extracurricolari dell'istituto focalizzati sulle tematiche STEM.
In questo contesto spicca in particolare la robotica educativa, utilizzata come metodologia didattica innovativa per stimolare il pensiero computazionale e il problem solving fin dai primi anni di scuola.
Questo successo rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la comunità scolastica. Il riconoscimento ottenuto testimonia l'importanza di investire nella formazione digitale, preparando le nuove generazioni alle sfide di un mondo sempre più tecnologico.
Il Dirigente scolastico, insieme al corpo docente, esprime il proprio ringraziamento agli alunni e alle famiglie per il supporto e la partecipazione attiva, sottolineando come il lavoro di squadra sia stato fondamentale per raggiungere questo risultato.
Il 1° Circolo Didattico "De Amicis" continuerà a promuovere iniziative all'avanguardia, consolidando l'offerta formativa legata alle nuove tecnologie per offrire agli studenti strumenti indispensabili per il loro domani
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Scuola De Amicis
Altri contenuti a tema
Educazione alla legalità economica: la Guardia di Finanza incontra gli alunni del “De Amicis” Educazione alla legalità economica: la Guardia di Finanza incontra gli alunni del “De Amicis” Con l’obiettivo di avvicinare i più giovani ai valori della responsabilità civica e rispetto delle regole
Gli alunni del De Amicis a lezione di legalità con i Carabinieri di Trani Gli alunni del De Amicis a lezione di legalità con i Carabinieri di Trani Le classi quinte di scuola primaria hanno partecipato al progetto "Cultura della legalità",
Due giovani talenti del “De Amicis” brillano ai Giochi Matematici del Mediterraneo Due giovani talenti del “De Amicis” brillano ai Giochi Matematici del Mediterraneo Alla finale provinciale di Barletta medaglia d’argento per Mariantonietta Tattoli e bronzo per Gabriel Sorrentino
Scuola “De Amicis”, appello al Sindaco: «Restituite gli educatori ai nostri alunni disabili» Scuola “De Amicis”, appello al Sindaco: «Restituite gli educatori ai nostri alunni disabili» La dirigente Paola Valeria Gasbarro scrive una lettera aperta al primo cittadino di Trani
“The River of Cheese” al 1° Circolo Didattico “De Amicis" di Trani Attualità “The River of Cheese” al 1° Circolo Didattico “De Amicis" di Trani Workshop di lettura in inglese con l’autrice Amanda Jane Lowles: entusiasmo e partecipazione per gli alunni delle classi 4D e 4G
Il Natale solidale del “De Amicis” Trani Il Natale solidale del “De Amicis” Trani Il 19 dicembre il tradizionale appuntamento natalizio
Premio Federchimica Giovani, tra i vincitori il 1° circolo De Amicis Premio Federchimica Giovani, tra i vincitori il 1° circolo De Amicis Consegnati due buoni per l'acquisto di materiale didattico
Dalla classe alla cassetta postale: gli alunni della "De Amicis" in visita all'Ufficio Postale di Trani Centro Dalla classe alla cassetta postale: gli alunni della "De Amicis" in visita all'Ufficio Postale di Trani Centro Gli studenti della 4^ C scoprono il funzionamento dei servizi, dal timbro alla consegna. L'iniziativa rientra nel progetto "Caro amico ti scrivo..." per la conoscenza delle Istituzioni
Discarica di Trani, Bottaro replica al centrodestra: «Nessuna gestione indiscriminata dei fondi»
19 marzo 2026 Discarica di Trani, Bottaro replica al centrodestra: «Nessuna gestione indiscriminata dei fondi»
Il futuro che vorrei, prima finale per gli studenti del De Sanctis
19 marzo 2026 Il futuro che vorrei, prima finale per gli studenti del De Sanctis
Giacomo Marinaro è “Pronto”: ecco lo slogan ufficiale della campagna elettorale
19 marzo 2026 Giacomo Marinaro è “Pronto”: ecco lo slogan ufficiale della campagna elettorale
Sanguedolce: 100 anni di qualità e tradizione
19 marzo 2026 Sanguedolce: 100 anni di qualità e tradizione
A Trani un esperimento di comunicazione riaccende il legame con uno dei luoghi simbolo della città
19 marzo 2026 A Trani un esperimento di comunicazione riaccende il legame con uno dei luoghi simbolo della città
Trani, oggi Via Crucis itinerante nel centro storico
19 marzo 2026 Trani, oggi Via Crucis itinerante nel centro storico
Nessuna data per l’ortopanoramica a Trani: scatta la segnalazione al Cup
19 marzo 2026 Nessuna data per l’ortopanoramica a Trani: scatta la segnalazione al Cup
“Costruiamo insieme il welfare territoriale del futuro di Trani e Bisceglie”: il 25 marzo un incontro pubblico
19 marzo 2026 “Costruiamo insieme il welfare territoriale del futuro di Trani e Bisceglie”: il 25 marzo un incontro pubblico
Avis Trani rinnova il Direttivo
19 marzo 2026 Avis Trani rinnova il Direttivo
A Trani l'incontro “Innovare i servizi per la Città”
19 marzo 2026 A Trani l'incontro “Innovare i servizi per la Città”
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.