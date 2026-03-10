Gli alunni del De Amicis a lezione di legalità con i Carabinieri di Trani
Gli alunni del De Amicis a lezione di legalità con i Carabinieri di Trani
Gli alunni del De Amicis a lezione di legalità con i Carabinieri di Trani

Le classi quinte di scuola primaria hanno partecipato al progetto "Cultura della legalità",

Trani - martedì 10 marzo 2026
Anche quest'anno, le classi quinte di scuola primaria del 1° C.D. "De Amicis" di Trani hanno partecipato al progetto "Cultura della legalità", a cura dell'Arma dei Carabinieri. Durante l'incontro conclusivo tenutosi in Aula Magna, studentesse e studenti, accompagnati dai rispettivi docenti, hanno partecipato al dibattito interattivo con le autorità, con momenti di confronto e partecipazione. Il Capitano dei Carabinieri, Giulio Capone, ha esposto le finalità del progetto; ha chiarito il concetto di legalità, con approfondimenti di educazione civica; successivamente ha illustrato l'organizzazione e i diversi compiti dell'Arma dei Carabinieri, attraverso la proiezione di un breve video istituzionale.

Tale incontro ha offerto ai ragazzi un'occasione di ampliamento dell'offerta formativa, per mezzo del dibattito su tematiche di educazione alla legalità: legalità ambientale, sicurezza stradale, accesso a internet e rischi connessi, bullismo e cyber-bullismo al centro delle discussioni. L'iniziativa ha destato molto interesse ed entusiasmo nei giovani studenti, che hanno concluso l'incontro ponendo ai Rappresentanti della Compagnia Carabinieri di Trani domande e quesiti sulle tematiche trattate, in un'ottica di acquisizione di maggiore consapevolezza e condivisione dei valori di cittadinanza.
