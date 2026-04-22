L'avv. De Feudis preannuncia il ritiro dalla candidatura a Sindaco di Trani

Trani - mercoledì 22 aprile 2026
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Colpo di scena durante un confronto pubblico tra i candidati alle prossime elezioni comunali di Trani: nella sala dell'auditorium San Luigi, l' avv. Sebastiano De Feudis ha annunciato il ritiro imminente dalla corsa. L'intervento, avvenuto nel dibattito dedicato al tema della cultura e promosso da alcune associazioni locali, ha sorpreso tutti, a partire dagli altri candidati. Si attendono le motivazioni ufficiali, ma pare che De Feudis si possa essere riferito alla impossibilità di ristrutturare gli immobili dei teatri tranesi acquistati dal Comune.
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