La notte di San Nicola, Pellegrino della Meraviglia conquista i cittadini di Trani

Nella serata di ieri 31 luglio 2026, il centro storico di Trani è stato protagonista della "Notte di San Nicola, Pellegrino della meraviglia." L'iniziativa è stata promossa dal comitato feste patronali e dalla commissione San Nicola; numerose associazioni ed enti territoriali, hanno collaborato alla manifestazione attraverso varie attività. Il tema della meraviglia riprende la figura dell'angelo che indicò la strada la città di Trani a San Nicola Pellegrino.A partire dalle 20:00 e fino alle 24:00 al centro storico ha ospitato contest, concerti, mostre e attività in grado di coinvolgere un pubblico di ogni età, dai più piccoli fino agli adulti, coniugando fede, cultura, arte, musica e intrattenimento. Particolarmente suggestiva è stata l'installazione della scritta "Kyrie Eleison" in piazza Duomo, creando un'atmosfera di raccolta spiritualità, con la possibilità, per i partecipanti, di accendere una candela come gesto di preghiera e riflessione. Le chiese sono rimaste aperte per tutta la durata dell'evento, offrendo la possibilità di visitare questi straordinari monumenti che il territorio conserva; tra le altre la Cattedrale, la chiesa di San Nicolino, la chiesa di Ognissanti.Tra le attività vi sono state presentazioni di libri, come quella del libro illustrato per bambini "con tutto il cuore" della confraternita di San Nicola, presentato da don Gaetano Lops; ancora, quella del libro di Maurizio Di Reda all'interno della chiesa di San Francesco vi è stato un altro evento riguardante la presentazione del libro di Maurizio di Reda, con la partecipazione della professoressa Angela Di Nanni e il canonico don Francesco Lanotte, con musiche a cura dell'associazione "Domenico Sarro". L'associazione Jukebox ha organizzato un gioco dell'oca del pellegrino, destinato ai bambini.Anche l'arte visiva è stata protagonista: i fotografi della Zerolive studio hanno realizzato delle fotografie dei visitatori con una particolare tecnica di fine art e la Fondazione S.E.C.A. ha esposto presso il Polo Museale Diocesano tranese una preziosa tavola agiografica di San Nicola il Pellegrino, opera di inestimabile valore storico artistico risalente al XIV secolo.Le attività commerciali hanno dato il loro contributo, tramite l'iniziativa di Confersercenti, allestendo le proprie vetrine per onorare il Santo e proponendo piatti in suo ricordo. L'associazione "Il Giullare" ha messo a disposizione il suo truck, e tantissime altre associazioni della città hanno dato il loro contributo in modo decisivo per la buona riuscita dell'evento.A chiusura della splendida serata si può sicuramente affermare che l'iniziativa è stata accolta in modo entusiasta dai cittadini, che hanno riempito le strade del centro storico tranese, immergendosi in una notte fatta di cultura, arte, fede e spiritualità, ma anche di leggerezza e intrattenimento.Il comitato feste patronali e la Commissione San Nicola esprimono il più sincero ringraziamento a tutte le associazioni, ai volontari, agli artisti, ai relatori e a quanti hanno collaborato con passione e generosità alla riuscita dell'evento. Un grazie particolare va ai cittadini e ai numerosi visitatori che, con la loro presenza, hanno reso la notte di San Nicola un'autentica esperienza di comunità.