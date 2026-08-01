Asl Bat, screening gratuito per l'epatite C: un'opportunità per la diagnosi precoce

In Puglia è attivo lo screening gratuito per l'epatite C (HCV), rivolto alle persone nate tra il 1969 e il 1989. Un'iniziativa di prevenzione che punta a individuare tempestivamente un'infezione spesso priva di sintomi nelle fasi iniziali, consentendo l'avvio precoce delle cure e riducendo il rischio di gravi complicanze.Le epatiti virali, infatti, possono rimanere silenziose per anni e danneggiare progressivamente il fegato. Se non diagnosticate e trattate in tempo, possono evolvere in insufficienza epatica acuta, cirrosi o tumore del fegato.L'epatite A si trasmette principalmente attraverso alimenti o bevande contaminate o per contatto diretto con persone infette, provocando un'infezione acuta del fegato. Le epatiti B e C si diffondono invece attraverso il contatto con fluidi corporei infetti, come il sangue o durante rapporti sessuali non protetti, e possono diventare croniche. L'epatite D, infine, si sviluppa esclusivamente nelle persone già infette dal virus dell'epatite B, dal quale dipende per replicarsi.La prevenzione resta l'arma più efficace contro queste patologie e si basa sulla vaccinazione contro l'epatite A e B, oltre che sulla diagnosi precoce attraverso programmi di screening come quello attivo in Puglia per l'epatite C.