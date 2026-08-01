Epatite
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Sanità

Asl Bat, screening gratuito per l'epatite C: un'opportunità per la diagnosi precoce

Rivolto alle persone nate tra il 1969 e il 1989

Trani - sabato 1 agosto 2026
In Puglia è attivo lo screening gratuito per l'epatite C (HCV), rivolto alle persone nate tra il 1969 e il 1989. Un'iniziativa di prevenzione che punta a individuare tempestivamente un'infezione spesso priva di sintomi nelle fasi iniziali, consentendo l'avvio precoce delle cure e riducendo il rischio di gravi complicanze.
Le epatiti virali, infatti, possono rimanere silenziose per anni e danneggiare progressivamente il fegato. Se non diagnosticate e trattate in tempo, possono evolvere in insufficienza epatica acuta, cirrosi o tumore del fegato.
L'epatite A si trasmette principalmente attraverso alimenti o bevande contaminate o per contatto diretto con persone infette, provocando un'infezione acuta del fegato. Le epatiti B e C si diffondono invece attraverso il contatto con fluidi corporei infetti, come il sangue o durante rapporti sessuali non protetti, e possono diventare croniche. L'epatite D, infine, si sviluppa esclusivamente nelle persone già infette dal virus dell'epatite B, dal quale dipende per replicarsi.
La prevenzione resta l'arma più efficace contro queste patologie e si basa sulla vaccinazione contro l'epatite A e B, oltre che sulla diagnosi precoce attraverso programmi di screening come quello attivo in Puglia per l'epatite C.
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