Microchip Day, 30 animali identificati gratuitamente: «Uno strumento che salva la vita»

Si tratta di un passaggio importante per la riorganizzazione della sanità regionale e per il rafforzamento dei servizi territoriali rivolti ai cittadini

L’Asl Bt promuove giornate dedicate alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle malattie respiratorie pediatriche

Ultimo atto dell’amministratrice unica Annachiara Rossiello: «Un percorso condiviso e virtuoso»

Il report dell’azione ordinaria e straordinaria, dott.ssa Rossiello: «Intensificate in termini qualitativi e quantitativi»

Sospiro di sollievo per le due città: dal 1° febbraio organico potenziato e nessun taglio. Ma per arrivare al risultato sono servite la "sentinella" di Articolo 97 e la protesta estrema di un 75enne