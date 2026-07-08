Il Teatro che abbatte ogni barriera: torna a Trani il Festival Nazionale "Il Giullare"

Dalle ore 20:00 – La Piazza del Giullare: Si accendono le luci sugli stand espositivi e informativi dedicati alle associazioni del territorio, creando una preziosa vetrina per la rete del volontariato locale.

Si accendono le luci sugli stand espositivi e informativi dedicati alle associazioni del territorio, creando una preziosa vetrina per la rete del volontariato locale. Area Food & Truck del Giullare: Un'area ristoro dedicata dove sarà possibile gustare i rinomati panini gourmet e rinfrescarsi con una bibita a scelta preparata dalla celebre Locanda del Giullare.

Un'area ristoro dedicata dove sarà possibile gustare i rinomati panini gourmet e rinfrescarsi con una bibita a scelta preparata dalla celebre Locanda del Giullare. Dalle ore 20:30 alle 21:15 – Il "Salotto del Giullare": È la grande novità dell'edizione 2026 . Uno spazio di approfondimento, talk e racconti curato dal Centro Servizi al Volontariato San Nicola di Bari, pensato per dare voce e visibilità alle storie, ai progetti e alle eccellenze del terzo settore operanti in tutta la Puglia.

È la . Uno spazio di approfondimento, talk e racconti curato dal Centro Servizi al Volontariato San Nicola di Bari, pensato per dare voce e visibilità alle storie, ai progetti e alle eccellenze del terzo settore operanti in tutta la Puglia. Ore 21:15 – Inizio Spettacoli: Il momento centrale della serata in cui la scena passerà interamente alle compagnie del contest per l'avvio delle rappresentazioni teatrali sul palco principale.

Si riaccendono i riflettori sul palcoscenico dell'inclusione più atteso dell'anno., la città di Trani torna a essere la capitale nazionale del teatro integrato con la. Presso gli spazi del Centro Jobel si rinnoverà l'appuntamento con il contest teatrale più emozionante della stagione, una manifestazione che ha saputo ridefinire i confini del panorama artistico e sociale dimostrando come l'arte sia il più potente strumento di espressione contro ogni forma di barriera fisica, culturale e mentale.Il cuore pulsante del festival sarà rappresentato, come di consueto, dalle sette serate consecutive in cui si avvicenderanno sul palco compagnie teatrali integrate provenienti da diverse regioni d'Italia. Cast composti da talenti e abilità miste metteranno in scena produzioni uniche, caratterizzate da un altissimo valore artistico e da una profonda carica emotiva, capaci di divertire, far riflettere e unire il pubblico nel segno di una reale e profonda condivisione culturale.Ogni sera l'appuntamento comincerà ben prima del tradizionale rintocco del sipario, trasformando il Centro Jobel in un vero e proprio villaggio della solidarietà, dell'approfondimento e del gusto:In perfetta coerenza con i valori cardine del festival, l'accesso a tutte le serate della manifestazione è(e fortemente auspicato dagli organizzatori!); non è necessaria alcuna prenotazione preventiva, permettendo a chiunque di partecipare liberamente. Al fine di garantire la massima sicurezza e la corretta fruibilità pedonale degli spazi del festival, l'intera area interna del Centro Jobel rimarrà chiusa al traffico automobilistico. I visitatori potranno parcheggiare comodamente nell'ampia area di sosta situata al di sotto del cavalcavia della SS16. Da lì la zona degli spettacoli è raggiungibile a piedi in pochissimi passi.Il Festival Nazionale "Il Giullare" presso ilTrani. Per rimanere costantemente aggiornati sui dettagli dei singoli spettacoli e sulle novità del giorno, è possibile seguire i canali social ufficiali dell'evento su. Sostenere il teatro che unisce significa anche condividere la bellezza: l'invito della direzione è quello di diffondere l'iniziativa e coinvolgere amici e appassionati.