Eventi e cultura
"Nessun Dorma" torna all'alba di Trani: musica, mare e magia il 18 luglio al Molo San Nicola
La quarta edizione del concerto all'alba porterà il Duo Alborada con due pianoforti affacciati sull'Adriatico
Trani - martedì 7 luglio 2026
Nel cuore più profondo della notte, quando il silenzio avvolge la costa e il mondo ancora dorme, la pietra di Trani si prepara a farsi custode di un miracolo che si rinnova. Un fremito leggero accarezza le onde dell'Adriatico mentre la linea sottile dell'orizzonte comincia a tingersi d'ambra e d'oro. Alle spalle, il profilo solenne della Cattedrale romanica vigila come una sentinella senza tempo; di fronte, il mare si fa palcoscenico e il cielo un immenso soffitto naturale.
È in questa cornice di rara e commovente bellezza, presso il Molo San Nicola - Faro Verde di Trani, che sabato 18 luglio 2026 (ingresso ore 3:30, inizio concerto ore 4:15) prende vita la IV Edizione di "Nessun Dorma". L'evento, ormai appuntamento iconico e imperdibile dell'estate pugliese, si inserisce come gemma preziosa all'interno della prestigiosa stagione concertistica 2026 "Armonie Naturali" - seconda stagione della Fondazione Aldo Ciccolini ETS. Un'esperienza totalizzante, un rito laico da vivere almeno una volta nella vita, capace di tracciare un ponte emotivo tra l'oscurità della notte e il trionfo del primo sole.
A guidare il pubblico in questa traversata dello spirito saranno ancora una volta i virtuosi del Duo Alborada, composto dai pianisti Alfonso Soldano e Giuseppe Greco. Due interpreti di straordinaria caratura, docenti titolari rispettivamente nei Conservatori di Stato "Niccolò Piccinni" di Bari e "Egidio Romualdo Duni" di Matera. I due talenti pugliesi, acclamati a livello internazionale, intrecceranno tecnica, sensibilità e pura energia su due pianoforti gran coda da teatro di Clivio Pianoforti, storica eccellenza e punto di riferimento nel settore, che sposa l'alto valore artistico dell'iniziativa, garantendo una resa sonora impeccabile in uno scenario così suggestivo. Centosettantasei tasti mossi da venti dita che si fondono in un unico respiro, dando vita a una sinestesia perfetta dove il suono si trasforma in luce e la natura stessa si ferma ad ascoltare.
L'esperienza di Nessun Dorma trova la sua massima espressione e la sua unicità nel palcoscenico naturale in cui prende vita: il Faro Verde sul Molo San Nicola. Il punto più estremo di Trani, un luogo completamente circondato dal mare, dove il pubblico si ritrova sospeso sull'acqua in un nuovo e immersivo concetto di concerto all'alba. In questa cornice sinestetica, i due pianisti sembrano letteralmente fluttuare sulle onde, in una simbiosi perfetta tra il movimento delle acque e il fluttuare delle loro dita sulle tastiere. Questa totale immersione nella natura sottolinea la profonda impronta green dell'evento (sostenuto con convinzione dall'Assessora all'Ambiente e Clima della Regione Puglia Debora Ciliento). Nessun Dorma nasce infatti, sin dalla prima edizione, con l'importante intento di accendere i riflettori sulla tutela e sulla valorizzazione del patrimonio costiero, restituendo alla città e a un pubblico culturalmente curioso "luoghi altri" non specificatamente deputati alla cultura, come i teatri tradizionali. Una scommessa vinta che trasforma uno spazio quotidianamente vissuto dai bagnanti in un tempio di arte, musica e consapevolezza ambientale.
Il repertorio di questa quarta edizione è concepito come un cammino ascensionale che attraversa epoche, immaginari e suggestioni cosmiche. Un mosaico musicale ricchissimo di brani tra mito, cinema e infinito che spaziano da colonne sonore iconiche a capolavori classici. Tra i momenti più attesi, le celebri e potenti atmosfere de Il Trono di Spade (Game of Thrones) di Ramin Djawadi e la travolgente energia della Carmen Fantasy di Bizet. Ad arricchire in modo straordinario l'evento, la prima esecuzione mondiale in assoluto di "Altrove, fra le onde", brano inedito scritto appositamente per Nessun Dorma 2026 dal compositore Giuseppe Massarelli. Il tema, creato per pianoforte solo, è stato poi elaborato, sviluppato e trasformato nell'assetto e nella scrittura armonica e melodica dallo stesso M˚ Alfonso Soldano, dando vita a una straordinaria ed esclusiva composizione a quattro mani per il 18 luglio. Tra l'epicità di grandi saghe fantasy e intime melodie pianistiche, in questa ricca transizione emotiva risaltano anche le note intense di Rachmaninov "Andante dalla Sonata per Violoncello".
Poi, all'ora esatta dell'aurora, quando il sole squarcia il velo della notte, risuona il celeberrimo "Nessun Dorma" dalla Turandot di Giacomo Puccini. Un urlo di speranza e di rinascita che ravviva le onde con il suo catartico e potente "All'alba vincerò", che saluta il nuovo giorno sul Faro Verde, prima di lasciare spazio ai bis a sorpresa.
Ad impreziosire l'atmosfera del suggestivo concerto, l'attore, regista e autore Vito Lopriore. Nel suggestivo dipanarsi del tempo per giungere alla luce (programma "light time"), la sua voce fuori campo è elemento che vibra sotto pelle e dona profondità all'intera esperienza. Quella voce - calda, intensa, evocativa - guida, amplifica, sospende il tempo. Ed è qui che la musica trova contesto, che le pause teatrali, i silenzi acquisiscono significato e che ogni nota, ogni parola recitata - i testi introduttivi ai brani sono a cura di Simona Voglino e Alfonso Soldano -, si incastonano nella memoria come parte di un racconto più ampio.
Anticipano lo spettacolo le degustazioni del Bar Europa di Trani, che offre al pubblico un preludio dolce al risveglio sensoriale con le sue insuperabili colazioni pugliesi, promuovendo un momento di condivisione e comunità davanti al mare.
Il successo e lo spessore culturale di "Nessun Dorma" camminano sulle gambe di una sinergia organizzativa e istituzionale di altissimo profilo. Il concerto è prodotto dalla Fondazione Aldo Ciccolini ETS, in stretta collaborazione con il Palazzo delle Arti Beltrani di Trani, diretto da Niki Battaglia, con l'agenzia di comunicazione Sinestesie Mediterranee di Annamaria Natalicchio. La Fondazione, intitolata al celebre pianista italo-francese Ciccolini, continua con Nessun Dorma la sua opera di divulgazione della musica classica. Assieme all'expertise professionale del Centro culturale polifunzionale della Città di Trani, che da anni qualifica l'offerta culturale tranese con cartelloni di prestigio. Vero e proprio motore operativo dietro le quinte è Giulia Di Clemente, il cui pilastro organizzativo si è rivelato fondamentale per la riuscita dell'evento. Grazie a una straordinaria competenza, ha plasmato l'identità visiva della manifestazione firmandone la grafica, ha governato la comunicazione social e ha retto con precisione le fila della segreteria organizzativa.
L'evento beneficia del fondamentale contributo del Comune di Trani, del Ministero della Cultura (attraverso il prestigioso riconoscimento del Fondo Unico per lo Spettacolo - 2025-2027) e della Regione Puglia (POC Puglia 2021-2027), oltre a godere dell'autorevole patrocinio dell'Assessorato alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia.
Preziosa e sentita è inoltre la vicinanza della fitta rete di partner e sostenitori privati che condividono questa visione artistica, tra cui spiccano: Fondazione Megamark ETS, Pastificio Riscossa f.lli Mastromauro S.p.A., Universo Salute S.R.L., Azienda Agricola Spagnoletti Zeuli Onofrio, Ottica Mazzone, Centro Bio-Medico Di Analisi Cliniche Dott. Marco Papagni & C. Srl, Giodicart Megastore, Organizzazione Di Produttori Secondulfo Società Cooperativa Agricola, Cantine Torrevento Società a Responsabilità Limitata, Nugnes 1920 Srl e Gianfranco di Toma Abbigliamento Professionale SAS.
Info, biglietti e prevendite: I biglietti per partecipare alla IV Edizione di "Nessun Dorma" sono disponibili fino a esaurimento posti. Biglietto Intero: € 20,00 + diritti di prevendita, Biglietto Ridotto (Under 18 e Over 65): € 17,00 + diritti di prevendita. I tagliandi sono acquistabili online e in tutti i punti vendita fisici del circuito VivaTicket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/nessun-dorma/292583, oppure direttamente presso il Botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (via Beltrani 51, Trani), aperto tutti i giorni (escluso il lunedì) dalle ore 16:00 alle ore 21:00.
Contatti e Informazioni: tel.: Palazzo Beltrani 0883 500044 | Infoline 371 4191136 Email: nessundormatrani@gmail.com Sito Web: www.nessundormatrani.it Social: Canali ufficiali IG e FB della Fondazione Aldo Ciccolini ETS e pagine dedicate all'evento Nessun Dorma Trani Nessun Dorma | Facebook; https://www.instagram.com/nessundormatrani/.
È in questa cornice di rara e commovente bellezza, presso il Molo San Nicola - Faro Verde di Trani, che sabato 18 luglio 2026 (ingresso ore 3:30, inizio concerto ore 4:15) prende vita la IV Edizione di "Nessun Dorma". L'evento, ormai appuntamento iconico e imperdibile dell'estate pugliese, si inserisce come gemma preziosa all'interno della prestigiosa stagione concertistica 2026 "Armonie Naturali" - seconda stagione della Fondazione Aldo Ciccolini ETS. Un'esperienza totalizzante, un rito laico da vivere almeno una volta nella vita, capace di tracciare un ponte emotivo tra l'oscurità della notte e il trionfo del primo sole.
A guidare il pubblico in questa traversata dello spirito saranno ancora una volta i virtuosi del Duo Alborada, composto dai pianisti Alfonso Soldano e Giuseppe Greco. Due interpreti di straordinaria caratura, docenti titolari rispettivamente nei Conservatori di Stato "Niccolò Piccinni" di Bari e "Egidio Romualdo Duni" di Matera. I due talenti pugliesi, acclamati a livello internazionale, intrecceranno tecnica, sensibilità e pura energia su due pianoforti gran coda da teatro di Clivio Pianoforti, storica eccellenza e punto di riferimento nel settore, che sposa l'alto valore artistico dell'iniziativa, garantendo una resa sonora impeccabile in uno scenario così suggestivo. Centosettantasei tasti mossi da venti dita che si fondono in un unico respiro, dando vita a una sinestesia perfetta dove il suono si trasforma in luce e la natura stessa si ferma ad ascoltare.
L'esperienza di Nessun Dorma trova la sua massima espressione e la sua unicità nel palcoscenico naturale in cui prende vita: il Faro Verde sul Molo San Nicola. Il punto più estremo di Trani, un luogo completamente circondato dal mare, dove il pubblico si ritrova sospeso sull'acqua in un nuovo e immersivo concetto di concerto all'alba. In questa cornice sinestetica, i due pianisti sembrano letteralmente fluttuare sulle onde, in una simbiosi perfetta tra il movimento delle acque e il fluttuare delle loro dita sulle tastiere. Questa totale immersione nella natura sottolinea la profonda impronta green dell'evento (sostenuto con convinzione dall'Assessora all'Ambiente e Clima della Regione Puglia Debora Ciliento). Nessun Dorma nasce infatti, sin dalla prima edizione, con l'importante intento di accendere i riflettori sulla tutela e sulla valorizzazione del patrimonio costiero, restituendo alla città e a un pubblico culturalmente curioso "luoghi altri" non specificatamente deputati alla cultura, come i teatri tradizionali. Una scommessa vinta che trasforma uno spazio quotidianamente vissuto dai bagnanti in un tempio di arte, musica e consapevolezza ambientale.
Il repertorio di questa quarta edizione è concepito come un cammino ascensionale che attraversa epoche, immaginari e suggestioni cosmiche. Un mosaico musicale ricchissimo di brani tra mito, cinema e infinito che spaziano da colonne sonore iconiche a capolavori classici. Tra i momenti più attesi, le celebri e potenti atmosfere de Il Trono di Spade (Game of Thrones) di Ramin Djawadi e la travolgente energia della Carmen Fantasy di Bizet. Ad arricchire in modo straordinario l'evento, la prima esecuzione mondiale in assoluto di "Altrove, fra le onde", brano inedito scritto appositamente per Nessun Dorma 2026 dal compositore Giuseppe Massarelli. Il tema, creato per pianoforte solo, è stato poi elaborato, sviluppato e trasformato nell'assetto e nella scrittura armonica e melodica dallo stesso M˚ Alfonso Soldano, dando vita a una straordinaria ed esclusiva composizione a quattro mani per il 18 luglio. Tra l'epicità di grandi saghe fantasy e intime melodie pianistiche, in questa ricca transizione emotiva risaltano anche le note intense di Rachmaninov "Andante dalla Sonata per Violoncello".
Poi, all'ora esatta dell'aurora, quando il sole squarcia il velo della notte, risuona il celeberrimo "Nessun Dorma" dalla Turandot di Giacomo Puccini. Un urlo di speranza e di rinascita che ravviva le onde con il suo catartico e potente "All'alba vincerò", che saluta il nuovo giorno sul Faro Verde, prima di lasciare spazio ai bis a sorpresa.
Ad impreziosire l'atmosfera del suggestivo concerto, l'attore, regista e autore Vito Lopriore. Nel suggestivo dipanarsi del tempo per giungere alla luce (programma "light time"), la sua voce fuori campo è elemento che vibra sotto pelle e dona profondità all'intera esperienza. Quella voce - calda, intensa, evocativa - guida, amplifica, sospende il tempo. Ed è qui che la musica trova contesto, che le pause teatrali, i silenzi acquisiscono significato e che ogni nota, ogni parola recitata - i testi introduttivi ai brani sono a cura di Simona Voglino e Alfonso Soldano -, si incastonano nella memoria come parte di un racconto più ampio.
Anticipano lo spettacolo le degustazioni del Bar Europa di Trani, che offre al pubblico un preludio dolce al risveglio sensoriale con le sue insuperabili colazioni pugliesi, promuovendo un momento di condivisione e comunità davanti al mare.
Il successo e lo spessore culturale di "Nessun Dorma" camminano sulle gambe di una sinergia organizzativa e istituzionale di altissimo profilo. Il concerto è prodotto dalla Fondazione Aldo Ciccolini ETS, in stretta collaborazione con il Palazzo delle Arti Beltrani di Trani, diretto da Niki Battaglia, con l'agenzia di comunicazione Sinestesie Mediterranee di Annamaria Natalicchio. La Fondazione, intitolata al celebre pianista italo-francese Ciccolini, continua con Nessun Dorma la sua opera di divulgazione della musica classica. Assieme all'expertise professionale del Centro culturale polifunzionale della Città di Trani, che da anni qualifica l'offerta culturale tranese con cartelloni di prestigio. Vero e proprio motore operativo dietro le quinte è Giulia Di Clemente, il cui pilastro organizzativo si è rivelato fondamentale per la riuscita dell'evento. Grazie a una straordinaria competenza, ha plasmato l'identità visiva della manifestazione firmandone la grafica, ha governato la comunicazione social e ha retto con precisione le fila della segreteria organizzativa.
L'evento beneficia del fondamentale contributo del Comune di Trani, del Ministero della Cultura (attraverso il prestigioso riconoscimento del Fondo Unico per lo Spettacolo - 2025-2027) e della Regione Puglia (POC Puglia 2021-2027), oltre a godere dell'autorevole patrocinio dell'Assessorato alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia.
Preziosa e sentita è inoltre la vicinanza della fitta rete di partner e sostenitori privati che condividono questa visione artistica, tra cui spiccano: Fondazione Megamark ETS, Pastificio Riscossa f.lli Mastromauro S.p.A., Universo Salute S.R.L., Azienda Agricola Spagnoletti Zeuli Onofrio, Ottica Mazzone, Centro Bio-Medico Di Analisi Cliniche Dott. Marco Papagni & C. Srl, Giodicart Megastore, Organizzazione Di Produttori Secondulfo Società Cooperativa Agricola, Cantine Torrevento Società a Responsabilità Limitata, Nugnes 1920 Srl e Gianfranco di Toma Abbigliamento Professionale SAS.
Info, biglietti e prevendite: I biglietti per partecipare alla IV Edizione di "Nessun Dorma" sono disponibili fino a esaurimento posti. Biglietto Intero: € 20,00 + diritti di prevendita, Biglietto Ridotto (Under 18 e Over 65): € 17,00 + diritti di prevendita. I tagliandi sono acquistabili online e in tutti i punti vendita fisici del circuito VivaTicket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/nessun-dorma/292583, oppure direttamente presso il Botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (via Beltrani 51, Trani), aperto tutti i giorni (escluso il lunedì) dalle ore 16:00 alle ore 21:00.
Contatti e Informazioni: tel.: Palazzo Beltrani 0883 500044 | Infoline 371 4191136 Email: nessundormatrani@gmail.com Sito Web: www.nessundormatrani.it Social: Canali ufficiali IG e FB della Fondazione Aldo Ciccolini ETS e pagine dedicate all'evento Nessun Dorma Trani Nessun Dorma | Facebook; https://www.instagram.com/nessundormatrani/.