"Nessun Dorma" torna all'alba di Trani: musica, mare e magia il 18 luglio al Molo San Nicola

L'iniziativa porterà nella città della Disfida una serata di grande musica con la Apulia Sinfonietta Orchestra e il cast lirico internazionale del Premiere Opera Vocal Arts Institute di New York

Scuola e Lavoro

Gli alunni dei corsi di teatro, flauto e violoncello hanno emozionato il pubblico con una performance che conclude un anno ricco di concerti, spettacoli e prestigiosi riconoscimenti