Emma Marrone
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Attualità

Terza serata di Battiti Live: tra gli ospiti più attesi Emma, Arisa e J-Ax

Svelati gli artisti che si esibiranno stasera sul palco di Piazza Quercia

Trani - venerdì 26 giugno 2026 17.41
Prosegue il grande spettacolo di TIM Battiti Live a Trani. Dopo il successo delle prime due registrazioni, cresce l'attesa per la terza serata, che vedrà salire sul palco di Piazza Quercia alcuni tra gli artisti più amati della scena musicale italiana.

Tra gli ospiti più attesi figurano J-Ax, Emma, Sayf, Samurai Jay, Arisa ed Ernia, pronti a regalare al pubblico una serata ricca di emozioni, grandi successi e nuove hit che stanno dominando le classifiche.

Anche questa sera migliaia di persone sono attese sul porto di Trani, trasformato ancora una volta nel cuore pulsante della musica italiana grazie alla manifestazione organizzata da Radio Norba. L'evento continua a richiamare fan provenienti da tutta la Bat e l'intera Puglia, confermando il forte richiamo della kermesse estiva.

Le registrazioni di Battiti Live proseguiranno fino a domenica 28 giugno e saranno poi trasmesse a partire dal 2 luglio in prima serata su Canale 5. L'edizione 2026 vede alla conduzione Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, con un cast che supera i 70 artisti complessivi.
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