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Astradelta, fuori il nuovo singolo “Bleedink”: la band tranese punta sull’elettronica e sull’autoproduzione

Dal 17 giugno disponibile su tutte le piattaforme il nuovo brano del gruppo indipendente

Trani - giovedì 18 giugno 2026 8.53
Si intitola "BLEEDINK" il nuovo singolo degli Astradelta, band indipendente di Trani che continua a costruire il proprio percorso artistico puntando su creatività, sperimentazione e totale autonomia produttiva. Il brano è disponibile dal 17 giugno sulle principali piattaforme digitali e rappresenta una nuova tappa nell'evoluzione sonora del gruppo.
Con "BLEEDINK", gli Astradelta esplorano territori più elettronici e diretti rispetto alle produzioni precedenti, mantenendo però intatta la propria identità artistica. Un lavoro che racconta non solo una ricerca musicale, ma anche una precisa scelta di indipendenza.
Il singolo, infatti, è stato realizzato interamente dalla band: dalla composizione alla registrazione, dal mix al mastering, fino alle riprese e al montaggio del videoclip ufficiale. Nessun budget esterno, nessuna produzione affidata a terzi, ma un progetto nato e sviluppato esclusivamente grazie all'impegno e alle competenze dei tre componenti del gruppo.
«Essere una band indipendente che propone musica inedita a Trani è una sfida complessa, ma abbiamo scelto la strada del controllo creativo totale», spiegano gli Astradelta, sottolineando come ogni dettaglio del brano sia stato curato personalmente.
In un contesto in cui emergere con produzioni originali richiede sempre maggiori risorse e visibilità, la band guarda con fiducia al sostegno del territorio. «Sapere di avere una cassa di risonanza sul territorio rappresenta una spinta enorme e ripaga i nostri sforzi», affermano.
"BLEEDINK" è disponibile in streaming su Spotify e sulle altre piattaforme digitali, mentre il videoclip ufficiale è già online su YouTube.

Video ufficiale YouTube: https://youtu.be/es8Cr_kLPvc.
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