Battiti Live, quarta registrazione: sul palco Le Vibrazioni e tanti protagonisti degli anni Duemila

La macchina di Battiti Live è pronta a regalare un'altra serata di musica e spettacolo a Trani. Per la quarta registrazione dell'evento, il palco si prepara ad accogliere un cast che unisce grandi protagonisti del pop italiano e artisti che hanno segnato le estati degli ultimi vent'anni.Tra gli ospiti più attesi ci sono Alvaro Soler e Baby K, pronti a far ballare il pubblico con i loro tormentoni. Spazio anche a un tuffo nei ricordi con Francesco Facchinetti, i Gemelli Diversi, Le Vibrazioni, Luca Dirisio e gli Zero Assoluto, artisti che hanno scritto pagine importanti della musica italiana.Ancora una volta migliaia di spettatori sono attesi nel cuore della città per vivere una serata all'insegna della musica dal vivo, dell'intrattenimento e delle emozioni. Trani si conferma così uno dei palcoscenici più importanti dell'estate italiana, con Battiti Live capace di richiamare pubblico da tutta la Puglia e da diverse regioni.