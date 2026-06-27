Le Vibrazioni
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Eventi e cultura

Battiti Live, quarta registrazione: sul palco Le Vibrazioni e tanti protagonisti degli anni Duemila

Una serata tra hit estive, grandi successi e revival con Francesco Facchinetti, Gemelli Diversi, Luca Dirisio e Zero Assoluto ma anche Baby K e Alvaro Soler

Trani - sabato 27 giugno 2026 17.23
La macchina di Battiti Live è pronta a regalare un'altra serata di musica e spettacolo a Trani. Per la quarta registrazione dell'evento, il palco si prepara ad accogliere un cast che unisce grandi protagonisti del pop italiano e artisti che hanno segnato le estati degli ultimi vent'anni.
Tra gli ospiti più attesi ci sono Alvaro Soler e Baby K, pronti a far ballare il pubblico con i loro tormentoni. Spazio anche a un tuffo nei ricordi con Francesco Facchinetti, i Gemelli Diversi, Le Vibrazioni, Luca Dirisio e gli Zero Assoluto, artisti che hanno scritto pagine importanti della musica italiana.

Ancora una volta migliaia di spettatori sono attesi nel cuore della città per vivere una serata all'insegna della musica dal vivo, dell'intrattenimento e delle emozioni. Trani si conferma così uno dei palcoscenici più importanti dell'estate italiana, con Battiti Live capace di richiamare pubblico da tutta la Puglia e da diverse regioni.
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