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Eventi e cultura

Battiti Live 2026, si accendono le luci su Trani: stasera su Canale 5 la prima puntata

Dal palco di Piazza Quercia arriva in prima serata il grande show dell'estate

Trani - giovedì 2 luglio 2026 13.32
Questa sera, giovedì 2 luglio, prende il via su Canale 5 l'edizione 2026 di TIM Battiti Live, il grande appuntamento musicale dell'estate registrato la scorsa settimana a Trani, con il suggestivo palco allestito in Piazza Quercia affacciato sul mare. La conduzione è affidata a Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.

La prima puntata vedrà alternarsi alcuni dei nomi più amati della musica italiana. Sul palco si esibiranno Gigi D'Alessio, Angelina Mango e Marco Mengoni (on the Road), Achille Lauro (on the Road) Pinguini Tattici Nucleari, Annalisa (on the Road), Tommaso Paradiso, Sal Da Vinci, Serena Brancale, Levante, Delia, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Fred De Palma ed Emis Killa, Rocco Hunt, Francesco Renga e Giusy Ferreri, Gabry Ponte, Mr. Rain, LDA e Aka7even, Nayt e Luk3.

Le esibizioni, registrate durante le cinque serate di fine giugno, porteranno nelle case degli italiani l'atmosfera che ha animato il porto e il centro storico della città, trasformata nel cuore pulsante della musica estiva.

L'edizione 2026 propone inoltre una novità: una serata dedicata ai grandi successi degli anni Duemila, con artisti pronti a riproporre alcuni dei brani che hanno segnato un'intera generazione. L'appuntamento è fissato per questa sera in prima serata su Canale 5, con la prima delle cinque puntate di TIM Battiti Live 2026, che porteranno Trani nelle case di milioni di telespettatori per tutta l'estate.
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