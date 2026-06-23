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Battiti live, istruzioni per l'uso: tutte le info utili

Dall’accesso con QR Code al porto interdetto, ecco tutte le misure previste durante le registrazioni

Trani - martedì 23 giugno 2026 11.09
Da mercoledì 24 giugno a domenica 28 giugno la città di Trani ospita le registrazioni televisive di TIM Battiti Live 2026. La capienza massima autorizzata per ogni giornata di registrazione è fissata in 3.600 persone. Si potrà accedere alle singole giornate di spettacolo in maniera gratuita ma mediante registrazione sulla piattaforma Eventbrite" (già tutto esaurito).

L'accesso gratuito a piazza Quercia è consentito esclusivamente mediante:
• registrazione preventiva online
• conferma della prenotazione
• emissione di QR Code personale
• validazione elettronica all'ingresso
Ogni QR Code è nominativo, monouso e valido esclusivamente per la giornata scelta.

GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI
A tutti gli utenti registrati viene trasmessa una comunicazione contenente:
• QR Code di accesso
• orari consigliati
• parcheggi da utilizzare
• percorsi pedonali consigliati
• prescrizioni di sicurezza
• indicazioni operative per l'accesso.
L'organizzazione raccomanda l'arrivo sollo alle persone in possesso di prenotazione tra le ore 19 e le ore 21 al fine di distribuire l'afflusso su un arco temporale di due ore.

AREA DI INGRESSO
Piazza Teatro è stata individuata quale unica area di accesso all'evento.

CONTROLLO ACCESSI
L'accesso all'evento avviene esclusivamente attraverso Piazza Teatro. Le operazioni di controllo prevedono:
• verifica QR Code
• controllo nominativo
• controllo visivo di borse e zaini
• verifica delle bottiglie introdotte
• controllo mediante metal detector
Solo al termine dei controlli gli utenti saranno autorizzati all'accesso all'area dello spettacolo.

ACCESSIBILITÀ
L'accessibilità dell'evento è garantita mediante area dedicata alle persone con disabilità. Le prenotazioni seguono il sistema dedicato predisposto dal progetto AbilFesta. Anche per tali utenti è stata prevista la registrazione preventiva e il contingentamento delle presenze.

VIABILITÀ E MOBILITÀ
Il parcheggio principale individuato per gli spettatori autorizzati è ubicato in Via dei Finanzieri. Da tale area il pubblico raggiunge Piazza Teatro seguendo cartellonistica dedicata attraverso un percorso pedonale con tempo medio di percorrenza stimato in circa 10 minuti. Sarà altresì possibile parcheggiare lungo Via Falcone e Borsellino (Trani centro e Sud) ed in alcuni parcheggi privati in Via Barletta.

AREA ARANCIONE
Per tutta la durata della manifestazione sarà istituita una Area Arancione a traffico limitato. All'interno di tale perimetro la circolazione sarà consentita esclusivamente a: residenti; soggetti autorizzati; mezzi di soccorso; Forze dell'Ordine; mezzi operativi autorizzati. Il perimetro dell'Area Arancione comprende: Via Mario Pagano; Via Alvarez; Via Lionelli; Piazza della Repubblica; Via Bovio (fino all'intersezione con Via Fusco); tutte le traverse di Via Aldo Moro verso il mare; Via Aldo Moro; Via Tasselgardo. Per i veicoli provenienti dal Lungomare Cristoforo Colombo sarà istituito l'obbligo di svolta verso Via Tasselgardo.

AREA ROSSA
L'Area Rossa costituisce il nucleo centrale della manifestazione. All'interno di tale area è vietato qualsiasi transito veicolare ordinario. L'accesso è consentito esclusivamente a: mezzi di soccorso; Vigili del Fuoco; Forze dell'Ordine; Protezione Civile; mezzi tecnici autorizzati. L'Area Rossa comprende: Piazza Sedile San Marco; Via San Giorgio; Piazza Plebiscito fino all'intersezione con Via Comneno; Lungomare Chiarelli verso Piazza Plebiscito; intera area portuale interessata dalla manifestazione.

INIBIZIONE AL TRANSITO DEI NATANTI E IMBARCAZIONI ALL'INTERNO DEL PORTO DI TRANI
A seguito di valutazioni di sicurezza e per esigenze organizzative e di ordine pubblico è stata richiesta l'adozione di un provvedimento di inibizione al transito dei natanti e delle imbarcazioni all'interno del porto di Trani dal 24 al 28 giugno durante l'evento. Il provvedimento comprende anche quelle ormeggiate presso la Darsena comunale.

Per approfondimenti sui provvedimenti adottati si rimanda alle ordinanze allegate.
E' disponibile per qualsiasi informazione una mail dedicata: battititrani2026@gmail.com.
  • Musica
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