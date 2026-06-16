Michele Corcella
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Attualità

Da Trani al palco con Nina Zilli, Michele Corcella dirige la Martini Big Band

Il musicista tranese protagonista il 21 giugno a Codigoro nella rassegna Sonate al Chiaro di Luna

Trani - martedì 16 giugno 2026 10.59
Sarà il maestro tranese Michele Corcella a dirigere la Martini Big Band nel concerto che vedrà protagonista Nina Zilli il prossimo 21 giugno 2026 a Codigoro, nell'ambito della rassegna "Sonate al Chiaro di Luna" promossa dal Comune di Codigoro.

L'evento, in programma alle ore 21 nel suggestivo Parco Abbaziale di San Guido Abate a Pomposa, rappresenta uno degli appuntamenti di punta della manifestazione estiva e offrirà al pubblico l'occasione di ascoltare una delle voci più originali della musica italiana accompagnata da una prestigiosa formazione orchestrale. L'ingresso sarà gratuito, con apertura dell'area concerto alle 20.30.

Alla guida della Martini Big Band ci sarà Michele Corcella, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra originario di Trani, considerato tra i più autorevoli musicisti italiani nel campo del jazz orchestrale. La band, composta da studenti, studentesse e docenti del Dipartimento jazz del Conservatorio, è nota per la quantità e la qualità delle sue produzioni originali, fra cui omaggi a Billy Strayhorn e Duke Ellington. In questa occasione, la Big Band affiancherà Nina Zilli con arrangiamenti inediti che valorizzano la potenza vocale dell'artista e la creatività orchestrale di Corcella.

Nel corso della sua carriera, il maestro tranese ha conquistato numerosi riconoscimenti nei principali concorsi di composizione per big band e orchestra sinfonica, tra cui Eddie Lang, 2 Agosto, Jazzverk, Bargajazz, Scrivere in Jazz, SIAE Libera il Jazz ed European Composer Competition.

Corcella ha collaborato con artisti di fama internazionale come Kenny Wheeler, Randy Brecker, John Taylor, David Liebman, Norma Winstone, Anders Jormin, Paolo Fresu, Gabriele Mirabassi, Gianluca Petrella, Gianluigi Trovesi, Maria Pia De Vito e Javier Girotto, oltre che con importanti orchestre italiane ed europee.

Dal 2018 ha sviluppato un intenso sodalizio artistico con il pianista Enrico Pieranunzi, da cui sono nate le produzioni orchestrali "Blues & Bach", "Improclassica", "Double Anniversary" e "Sophisticated Duke", oltre agli album "Blues & Bach", pubblicato dalla Challenge Records e accolto con entusiasmo dalla critica internazionale, e "Improclassica".

Studioso e divulgatore dell'opera di Duke Ellington e Billy Strayhorn, è stato relatore in diverse edizioni dell'International Duke Ellington Conference e dell'International Jazz Composers Symposium negli Stati Uniti. Negli ultimi anni si è inoltre dedicato alla riscoperta della musica di Gil Evans, ricostruendo dai manoscritti originali la partitura di "Guitar Forms", eseguita in prima mondiale durante il Bologna Jazz Festival 2022.

Leader dello Scenario Ensemble, orchestra residente della storica Cantina Bentivoglio di Bologna, Michele Corcella è oggi docente titolare della cattedra di Composizione Jazz presso il Conservatorio "G.B. Martini" di Bologna.

Il concerto con Nina Zilli rappresenta dunque un ulteriore prestigioso tassello nel percorso artistico del musicista tranese, sempre più protagonista della scena jazzistica nazionale e internazionale.
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