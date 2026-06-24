Battiti Live, Ilary Blasi mostra Trani dal palco

L'attesa è ormai finita. A poche ore dall'inizio delle registrazioni di TIM Battiti Live 2026, Ilary Blasi ha regalato ai suoi follower un'anteprima esclusiva di quello che vedranno artisti e conduttori una volta saliti sul grande palco di piazza Quercia.Nelle stories pubblicate su Instagram, la conduttrice ha condiviso alcune immagini scattate direttamente dalla struttura che ospiterà l'evento: dalla visuale del palco si apre infatti uno scenario mozzafiato: il porto turistico, il mare che abbraccia la banchina e, sullo sfondo, il profilo inconfondibile della Cattedrale che domina lo skyline cittadino.Le immagini condivise da Ilary Blasi stanno già facendo il giro dei social, contribuendo ad accrescere l'attesa per una manifestazione che porterà in città migliaia di spettatori e milioni di telespettatori davanti agli schermi. Questa sera prenderanno ufficialmente il via le registrazioni dell'evento musicale dell'estate, che per cinque serate consecutive trasformerà il cuore del porto in un grande palcoscenico a cielo aperto. E se il colpo d'occhio mostrato dalla conduttrice è soltanto un assaggio, Trani si prepara a diventare ancora una volta una delle protagoniste assolute della televisione nazionale.