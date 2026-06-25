Nuova Darsena, i legali: «Dehors già rimosso e area dissequestrata da oltre un mese»

Gli avvocati Mario Malcangi e Lucia Corraro, nell'interesse della "Nuova Darsena" e con riferimento all'articolo comparso in data 25.6.26 sulla testata giornalistica online dal titolo "porto di Trani i carabinieri TPC sequestrano 6 strutture esterne di attività di ristorazione", rappresentano che i provvedimenti cautelari sono risalenti ad oltre 2 mesi addietro e che, nelle more, la titolare dell'attività di ristorazione, ferme restando le ragioni di merito che saranno fatte valere nella sede processuale, ha provveduto alla rimozione della struttura dehor asseritamente non in regola ed a ripristinare l'originario stato dei luoghi. La Procura della Repubblica ha preso atto di tale correttezza comportamentale ed ha disposto il dissequestro dell' area esterna oltre un mese fa! Si precisa, ad ogni modo, che l'attività di ristorazione non è mai stata interrotta e si è sempre svolta con regolarità.