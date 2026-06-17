Una notte al museo tra storia, avventura e meraviglia

Le classi 3B e 4C della scuola primaria dell'IC "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio" hanno vissuto un'esperienza da sogno, di quelle che si imprimono per sempre nei ricordi più belli: una vera e propria, entusiasmante Notte al Museo!Questa eccezionale iniziativa è stata fortemente voluta e promossa dal Dirigente Scolastico, il prof. Giovanni Cassanelli, da sempre guida illuminata per l'innovazione dell'Istituto, capace di trasformare la didattica tradizionale in percorsi d'avanguardia che mettono al centro lo stupore e il coinvolgimento attivo degli alunni.Accompagnati dalle loro fantastiche insegnanti, i bambini hanno esplorato il polo museale immersi nel fascino del crepuscolo. Uniti e muniti di torce, i piccoli esploratori hanno illuminato opere d'arte e reperti, scoprendo dettagli nascosti e storie millenarie con occhi curiosi e pieni di pura meraviglia. Un'esperta guida li ha presi per mano passo dopo passo, svelando aneddoti e segreti misteriosi che hanno letteralmente fatto brillare l'immaginazione di tutti i presenti!Ma l'avventura è continuata anche dopo lo spegnimento delle luci! Con i sacchi a pelo pronti, gli occhi sgranati dall'emozione e tantissime risate, i piccoli si sono sistemati per la notte direttamente tra le sale storiche, trasformando il museo in un rifugio magico. È stata un'occasione di immenso valore pedagogico per imparare fuori dall'aula, per coltivare un profondo rispetto per i beni culturali e, soprattutto, per rafforzare l'amicizia e lo spirito di gruppo.⁠"La scuola non è solo un luogo dove si ascolta, ma uno spazio vivo dove si sperimenta l'emozione della conoscenza."Un ringraziamento speciale va al personale del polo museale per la splendida accoglienza, alla preziosa collaborazione delle famiglie e alla lungimiranza del nostro Dirigente. Un evento epico che rimarrà per sempre nel cuore dei nostri piccoli, grandiosi esploratori