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Festa patronale a Trani, oggi la giornata solenne dei festeggiamenti

Il programma

Trani - domenica 2 agosto 2026
Celebrazioni religiose, il tradizionale dono delle chiavi della città, la solenne processione, il pranzo solidale e il gran finale con la gara pirotecnica animeranno la giornata centrale dei festeggiamenti.
Domenica 2 agosto Trani vivrà il momento più intenso della festa patronale in onore di San Nicola Pellegrino. La giornata sarà scandita da celebrazioni liturgiche, gesti di solidarietà e dagli appuntamenti più sentiti dalla comunità, con la tradizionale consegna delle chiavi della città al Santo Patrono e la solenne processione per le vie cittadine.
Il programma prenderà il via alle 8 con la tradizionale diana pirotecnica, curata dalla ditta Pirotecnica F.lli Romano di Angri. Alle 9, in piazza della Libertà, sarà celebrata la Santa Messa presieduta da don Giuseppe Mazzilli, animata dalla Confraternita di Santa Maria dè Dionisio.
Alle 10 la Reliquia di San Nicola Pellegrino raggiungerà l'istituto penitenziario femminile, dove don Raffaele Sarno presiederà la Celebrazione eucaristica insieme alle detenute, mentre alle 11.30, nella Basilica Cattedrale, si terrà la Celebrazione eucaristica capitolare presieduta dal rettore della Cattedrale, don Gaetano Lops.
A mezzogiorno spazio alla solidarietà con il tradizionale pranzo offerto dal Comitato Feste Patronali ai fratelli più fragili e ai poveri della città, segno concreto di vicinanza e fraternità.
Alle 19, nella Basilica Cattedrale, l'arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo presiederà la Solenne Concelebrazione eucaristica con il Capitolo Cattedrale, il clero, il Coro Interparrocchiale e le autorità civili e militari.
Alle 20, in piazza Duomo, si rinnoverà uno dei momenti più significativi della festa: il sindaco di Trani, Marco Galiano, consegnerà simbolicamente le chiavi della città a San Nicola Pellegrino. Subito dopo prenderà il via la Solenne Processione del Santo Patrono e delle Venerate Reliquie lungo il tradizionale percorso cittadino.
Il corteo sarà accompagnato da diversi momenti di preghiera e benedizione: davanti a Palazzo di Città, in piazza della Libertà con la benedizione dei bambini, in piazza Sedile San Marco con la benedizione del mare e nella chiesa di San Nicolino. La processione si concluderà in piazza Duomo, dove dal sagrato della Cattedrale sarà impartita la Solenne Benedizione ai fedeli.
A chiudere la giornata centrale della festa, allo scoccare della mezzanotte sul Molo San Nicola, sarà la gara pirotecnica finale del 3° Trofeo San Nicola il Pellegrino, con gli spettacoli delle ditte Pirotecnica F.lli Romano di Angri e Piro Star di De Angelis Vittorio. Al termine è prevista la premiazione della competizione pirotecnica.
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