San Nicola Il Pellegrino Trani
San Nicola Il Pellegrino Trani
Religioni

Festa Patronale 2026 | Conferenza stampa di presentazione il prossimo 21 luglio

L’edizione 2026 ruoterà attorno al tema della “Meraviglia”, ispirato alla figura dell’Angelo della Meraviglia, simbolo che accompagna San Nicola nel suo ingresso a Trani

Trani - sabato 18 luglio 2026
Cresce l'attesa a Trani per uno degli appuntamenti più sentiti e identitari dell'anno. La città si prepara a vivere la Festa Patronale in onore di San Nicola il Pellegrino, un tempo che va ben oltre il calendario degli eventi e che richiama alla memoria il sapore autentico delle celebrazioni di una volta, quando le strade del centro storico si riempivano di fede, incontri, tradizioni e stupore.

L'edizione 2026 ruota attorno al tema della "Meraviglia", ispirato alla figura dell'Angelo della Meraviglia, simbolo che accompagna San Nicola nel suo ingresso a Trani e che invita ogni pellegrino a lasciarsi sorprendere dalla bellezza dell'incontro con Dio, con gli altri e con la città. Una meraviglia che si farà esperienza attraverso la preghiera, cuore pulsante della festa, ma anche attraverso il folklore, la cultura, la musica, le tradizioni popolari e il coinvolgimento delle tante realtà associative che contribuiranno a rendere vivo il centro storico, restituendo ai tranesi e ai visitatori l'atmosfera delle feste patronali che hanno segnato intere generazioni.

Sarà un'occasione per riscoprire la devozione a San Nicola Pellegrino, il giovane santo venuto dall'Oriente che continua a parlare al cuore di credenti e non credenti con la semplicità del suo cammino e della sua testimonianza. Una festa che vuole essere non soltanto spettacolo, ma soprattutto condivisione, accoglienza e appartenenza. L'atteso programma ufficiale sarà presentato nel corso della conferenza stampa organizzata dal Comitato Feste Patronali e dalla Città di Trani, in programma: Martedì 21 luglio, alle ore 17.00, presso la Sala Maffuccini della Biblioteca Comunale di Trani. Durante l'incontro saranno illustrati gli appuntamenti religiosi, culturali e civili che accompagneranno i festeggiamenti dal 29 luglio al 3 agosto 2026, svelando il ricco calendario di iniziative pensato per coinvolgere l'intera comunità. L'invito è rivolto a tutti coloro che desiderano scoprire in anteprima il volto della Festa Patronale 2026: un'edizione che promette di riportare Trani a vivere quella meraviglia che da secoli accompagna il cammino di San Nicola Pellegrino e che continua a rendere unica la festa del Patrono.
Festa Patronale Trani
Festa Patronale Trani
  • Festa Patronale
Altri contenuti a tema
Feste del Carmine e di San Nicola, al via la scelta dei posteggi per gli operatori Enti locali Feste del Carmine e di San Nicola, al via la scelta dei posteggi per gli operatori Il Comune di Trani convoca le ditte assegnatarie per l'8 luglio
2° Trofeo “San Nicola il Pellegrino – Città di Trani” Associazioni ed Ordini Professionali 2° Trofeo “San Nicola il Pellegrino – Città di Trani” Vincitrice assoluta la ditta Pirostar di Vittorio De Angelis da Alife (CE), è stata l'ultina ad esibirsi. La Festa Patronale giunge al termine, il programma di oggi
Il centro storico tranese accoglie gli altarini dedicati a San Nicola nei giorni della festa Eventi e cultura Il centro storico tranese accoglie gli altarini dedicati a San Nicola nei giorni della festa L’iniziativa è stata promossa da Franco Pagano, segretario del comitato feste patronali Trani e accolta con entusiasmo dai cittadini
22 Grande successo per il “Trani 2.0 Music Show” a Palazzo delle Arti Beltrani Eventi e cultura Grande successo per il “Trani 2.0 Music Show” a Palazzo delle Arti Beltrani La terza edizione dello show si è tenuta in Corte “Davide Santorsola”. Il format, ormai consolidato, punta a crescere
1 Trani, Notte di San Nicola: in scena il dramma sacro seicentesco “Il Nicola Peregrino” Eventi e cultura Trani, Notte di San Nicola: in scena il dramma sacro seicentesco “Il Nicola Peregrino” Due repliche nella chiesa di Ognissanti che resterà aperta fino a mezzanotte
La Notte di San Nicola a Trani Celebra i Giovani Talenti con il Trani Summer Festival Attualità La Notte di San Nicola a Trani Celebra i Giovani Talenti con il Trani Summer Festival La Corte “Davide Santorsola” del Palazzo delle Arti "Beltrani" Ospita la Terza Edizione dell'Evento Dedicato agli Artisti Emergenti Tranesi
Trani, Festa Patronale in onore di S. Nicola Il Pellegrino: ecco il programma completo Trani, Festa Patronale in onore di S. Nicola Il Pellegrino: ecco il programma completo L'intervista a Gianfranco Di Toma, Presidente del Comitato Feste Patronali di Trani
Luminarie per San Nicola: un nuovo segno di devozione davanti al Palazzo di Città Luminarie per San Nicola: un nuovo segno di devozione davanti al Palazzo di Città La Festa Patronale di Trani si rinnova con una tradizione rafforzata con una storica luminaria a Palazzo di Città
Emergenza caldo a Trani e Bisceglie: il Pronto Intervento Sociale (PIS) è la rete che non va mai in vacanza
18 luglio 2026 Emergenza caldo a Trani e Bisceglie: il Pronto Intervento Sociale (PIS) è la rete che non va mai in vacanza
Apice del caldo estremo: la Puglia e Trani nella morsa dell’ "Heat Dome " che sta infiammando l’Italia
18 luglio 2026 Apice del caldo estremo: la Puglia e Trani nella morsa dell’"Heat Dome" che sta infiammando l’Italia
Ultim'ora | Calice di San Lorenzo – IX Edizione: annullata la manifestazione prevista a Trani il 7 e 8 agosto 2026
17 luglio 2026 Ultim'ora | Calice di San Lorenzo – IX Edizione: annullata la manifestazione prevista a Trani il 7 e 8 agosto 2026
Soccer Trani, al via la campagna abbonamenti: “Ancora, continuiamo insieme”
17 luglio 2026 Soccer Trani, al via la campagna abbonamenti: “Ancora, continuiamo insieme”
Tensione nel centrodestra | Michele Centrone (Trani Libera) replica a Raffaella Merra (Lista Guarriello) dopo il primo Consiglio Comunale
17 luglio 2026 Tensione nel centrodestra | Michele Centrone (Trani Libera) replica a Raffaella Merra (Lista Guarriello) dopo il primo Consiglio Comunale
A Trani torna il vernacolo: domenica in scena la commedia del Maestro Enzo Guacci
17 luglio 2026 A Trani torna il vernacolo: domenica in scena la commedia del Maestro Enzo Guacci
Futuro Nazionale Barletta raggiunge 400 iscritti: si rafforza il progetto sul territorio
17 luglio 2026 Futuro Nazionale Barletta raggiunge 400 iscritti: si rafforza il progetto sul territorio
Via Tolomeo, dopo l'allarme arrivano i furti: residenti in allerta
17 luglio 2026 Via Tolomeo, dopo l'allarme arrivano i furti: residenti in allerta
Monopattini elettrici, scatta l'obbligo dell'assicurazione, in vigore la nuova disposizione prevista dal codice della strada
17 luglio 2026 Monopattini elettrici, scatta l'obbligo dell'assicurazione, in vigore la nuova disposizione prevista dal codice della strada
Giullare, questa sera ultimo spettacolo del contest teatrale
17 luglio 2026 Giullare, questa sera ultimo spettacolo del contest teatrale
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.