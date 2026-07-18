Festa Patronale 2026 | Conferenza stampa di presentazione il prossimo 21 luglio

Cresce l'attesa a Trani per uno degli appuntamenti più sentiti e identitari dell'anno. La città si prepara a vivere la, un tempo che va ben oltre il calendario degli eventi e che richiama alla memoria il sapore autentico delle celebrazioni di una volta, quando le strade del centro storico si riempivano di fede, incontri, tradizioni e stupore.L'edizione 2026 ruota attorno al tema della, ispirato alla figura dell', simbolo che accompagna San Nicola nel suo ingresso a Trani e che invita ogni pellegrino a lasciarsi sorprendere dalla bellezza dell'incontro con Dio, con gli altri e con la città. Una meraviglia che si farà esperienza attraverso la, cuore pulsante della festa, ma anche attraverso il folklore, la cultura, la musica, le tradizioni popolari e il coinvolgimento delle tante realtà associative che contribuiranno a rendere vivo il centro storico, restituendo ai tranesi e ai visitatori l'atmosfera delle feste patronali che hanno segnato intere generazioni.Sarà un'occasione per riscoprire la devozione a San Nicola Pellegrino, il giovane santo venuto dall'Oriente che continua a parlare al cuore di credenti e non credenti con la semplicità del suo cammino e della sua testimonianza. Una festa che vuole essere non soltanto spettacolo, ma soprattutto condivisione, accoglienza e appartenenza. L'atteso programma ufficiale sarà presentato nel corso dellaorganizzata dale dalla, in programma:, alle, presso la. Durante l'incontro saranno illustrati gli appuntamenti religiosi, culturali e civili che accompagneranno i festeggiamenti dal, svelando il ricco calendario di iniziative pensato per coinvolgere l'intera comunità. L'invito è rivolto a tutti coloro che desiderano scoprire in anteprima il volto della Festa Patronale 2026: un'edizione che promette di riportare Trani a vivere quellache da secoli accompagna il cammino di San Nicola Pellegrino e che continua a rendere unica la festa del Patrono.