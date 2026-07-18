Religioni
Festa Patronale 2026 | Conferenza stampa di presentazione il prossimo 21 luglio
L’edizione 2026 ruoterà attorno al tema della “Meraviglia”, ispirato alla figura dell’Angelo della Meraviglia, simbolo che accompagna San Nicola nel suo ingresso a Trani
Trani - sabato 18 luglio 2026
Cresce l'attesa a Trani per uno degli appuntamenti più sentiti e identitari dell'anno. La città si prepara a vivere la Festa Patronale in onore di San Nicola il Pellegrino, un tempo che va ben oltre il calendario degli eventi e che richiama alla memoria il sapore autentico delle celebrazioni di una volta, quando le strade del centro storico si riempivano di fede, incontri, tradizioni e stupore.
L'edizione 2026 ruota attorno al tema della "Meraviglia", ispirato alla figura dell'Angelo della Meraviglia, simbolo che accompagna San Nicola nel suo ingresso a Trani e che invita ogni pellegrino a lasciarsi sorprendere dalla bellezza dell'incontro con Dio, con gli altri e con la città. Una meraviglia che si farà esperienza attraverso la preghiera, cuore pulsante della festa, ma anche attraverso il folklore, la cultura, la musica, le tradizioni popolari e il coinvolgimento delle tante realtà associative che contribuiranno a rendere vivo il centro storico, restituendo ai tranesi e ai visitatori l'atmosfera delle feste patronali che hanno segnato intere generazioni.
Sarà un'occasione per riscoprire la devozione a San Nicola Pellegrino, il giovane santo venuto dall'Oriente che continua a parlare al cuore di credenti e non credenti con la semplicità del suo cammino e della sua testimonianza. Una festa che vuole essere non soltanto spettacolo, ma soprattutto condivisione, accoglienza e appartenenza. L'atteso programma ufficiale sarà presentato nel corso della conferenza stampa organizzata dal Comitato Feste Patronali e dalla Città di Trani, in programma: Martedì 21 luglio, alle ore 17.00, presso la Sala Maffuccini della Biblioteca Comunale di Trani. Durante l'incontro saranno illustrati gli appuntamenti religiosi, culturali e civili che accompagneranno i festeggiamenti dal 29 luglio al 3 agosto 2026, svelando il ricco calendario di iniziative pensato per coinvolgere l'intera comunità. L'invito è rivolto a tutti coloro che desiderano scoprire in anteprima il volto della Festa Patronale 2026: un'edizione che promette di riportare Trani a vivere quella meraviglia che da secoli accompagna il cammino di San Nicola Pellegrino e che continua a rendere unica la festa del Patrono.
L'edizione 2026 ruota attorno al tema della "Meraviglia", ispirato alla figura dell'Angelo della Meraviglia, simbolo che accompagna San Nicola nel suo ingresso a Trani e che invita ogni pellegrino a lasciarsi sorprendere dalla bellezza dell'incontro con Dio, con gli altri e con la città. Una meraviglia che si farà esperienza attraverso la preghiera, cuore pulsante della festa, ma anche attraverso il folklore, la cultura, la musica, le tradizioni popolari e il coinvolgimento delle tante realtà associative che contribuiranno a rendere vivo il centro storico, restituendo ai tranesi e ai visitatori l'atmosfera delle feste patronali che hanno segnato intere generazioni.
Sarà un'occasione per riscoprire la devozione a San Nicola Pellegrino, il giovane santo venuto dall'Oriente che continua a parlare al cuore di credenti e non credenti con la semplicità del suo cammino e della sua testimonianza. Una festa che vuole essere non soltanto spettacolo, ma soprattutto condivisione, accoglienza e appartenenza. L'atteso programma ufficiale sarà presentato nel corso della conferenza stampa organizzata dal Comitato Feste Patronali e dalla Città di Trani, in programma: Martedì 21 luglio, alle ore 17.00, presso la Sala Maffuccini della Biblioteca Comunale di Trani. Durante l'incontro saranno illustrati gli appuntamenti religiosi, culturali e civili che accompagneranno i festeggiamenti dal 29 luglio al 3 agosto 2026, svelando il ricco calendario di iniziative pensato per coinvolgere l'intera comunità. L'invito è rivolto a tutti coloro che desiderano scoprire in anteprima il volto della Festa Patronale 2026: un'edizione che promette di riportare Trani a vivere quella meraviglia che da secoli accompagna il cammino di San Nicola Pellegrino e che continua a rendere unica la festa del Patrono.