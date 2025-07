Luminarie per San Nicola: un nuovo segno di devozione davanti al Palazzo di Città

La fede e la tradizione sono elementi fondamentali nella vita dei fedeli e del popolo di Trani. La Festa Patronale di Trani, dedicata a San Nicola Il Pellegrino, è un evento importante che riunisce la comunità cittadina in un momento di celebrazione e di devozione.Quest'anno, la festa assume un significato particolare, con la decisione di porre un segno anche davanti al Palazzo di Città, lo ha comunicato con un post social il Comitato Feste Patronali, attraverso il montaggio di due pali di luminarie. Durante la processione di gala della domenica sera sarà data una particolare benedizione alla casa comunale e alla civica amministrazione della Città.I festeggiamenti in onore di San Nicola Il Pellegrino avranno inizio il 30 luglio con una solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo. Sarà un'occasione per la comunità di Trani di riunirsi e di celebrare la propria fede e la propria tradizione.Questo il post social pubblicato dal Comitato Feste Patronali di Trani:"Per la prima volta nella storia, anche davanti al Palazzo di Città si è voluto porre un segno della festa attraverso il montaggio di due pali di luminarie. Un modo per rendere San Nicola ancora di più il Patrono celeste di questa città. Durante la processione di gala della domenica sera, su Corso Vittorio Emanuele, all'angolo con via Fusco, si terrà una piccola sosta con la benedizione alla casa comunale e alla civica amministrazione della Città"