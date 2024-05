Impegno di spesa di 30mila euro per le Feste Patronali

Le feste patronali costeranno al Comune una cifra di 30mila euro: l'impegno di spesa è stato infatti assunto con una determina dirigenziale in base anche al contenuto del Protocollo di Intesa tra il Comune di Trani e il Comitato Feste Patronali, sottoscritto in virtù della Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 23 marzo 2022.Infatti, "preso atto che l'art. 4 del predetto Protocollo di Intesa rinvia a specifici provvedimenti amministrativi il riconoscimento, in favore del Comitato Feste Patronali, degli aspetti economici relativi alle spese sostenute per i festeggiamenti per il SS. Crocifisso di Colonna e San Nicola il Pellegrino; a tal fine nel Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 30/01/2024 è iscritto apposito capitolo di spesa, destinato a sostegno delle spese relative ai festeggiamenti di entrambe le feste patronali", si è ritenuto dunque di "assumere impegno di spesa per l'intero importo dello stanziamento previsto, pari ad € 30.000,00 denominato: "Contributi per Feste Patronali" all'omonimo Comitato per l'organizzazione delle Feste Patronali anno 2024.