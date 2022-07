Modificati orari Ztl sul porto per la festività della Madonna del Carmine

Oggi e domani la ztl su via Statuti Marittimi (tratto compreso fra Piazza sedile San Marco e Piazza Plebiscito) è anticipata alle ore 16

E' stato disposto anche il cambio del senso di marcia su via Elena Comneno (senso unico di marcia da lungomare Chiarelli a via Giustina Rocca) e la sospensione della fermata del bus urbano su piazza Plebiscito con variazione del percorso da Via Tasselgardo

Sono state individuate quali aree destinate ad

accogliere gli operatori del commercio in forma ambulante piazza Plebiscito (tratto compreso fra via Cavour e via Chiarelli) e via Chiarelli (tratto compreso fra piazza Plebiscito e via Comneno)