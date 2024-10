La tranese Rosalì Verde finalista all'Award Film Musical

Powered by

La tranese Rosalì Verde è in finale all'Award Film Musical 2024. Dopo una dura selezione, entra nei quindici semifinalisti, ed infine nei soli quattro finalisti. Diplomatasi da musical-performer all' accademia del musical: "MTS" di Milano, insegna danza jazz e musical, da tre anni, nella scuola di arti sportive e performative: "Studio 50" a Trani. Sarà prima a Roma, dove registrerà con cantanti ed attori doppiatori di fama, e poi a Ferrara, per esibirsi e prendere parte ad importanti master class di doppiaggio cantato.