Inaugurazione nuova sede Archivio di Stato della Bat, atteso il Ministro della Cultura

Il 31 marzo, a partire dalle 15:30, si terrà l'inaugurazione ufficiale della nuova sede dell'Archivio di Stato di Barletta-Andria-Trani, presso l'ex Caserma Stennio a Barletta. L'evento vedrà la partecipazione del, insieme ad Antonio Tarasco, Direttore Generale degli Archivi, e ad altre autorità locali e regionali.L'annuncio della nuova ubicazione, benché rappresenti un passo in avanti per la valorizzazione della documentazione storica della provincia, ha sollevato nei mesi scorsi non poche polemiche. La scelta di collocare l'archivio a Barletta, anziché nella vicina Trani, città che vanta una tradizione storica e culturale di grande rilevanza, ha suscitato opinioni contrastanti tra i cittadini e le istituzioni locali. Molti sostengono che Trani avrebbe dovuto essere preferita come sede principale, data la sua centralità e il suo prestigio culturale.A tal proposito, molti rappresentanti del territorio hanno sollevato dubbi sul fatto che la scelta della sede a Barletta possa in qualche modo penalizzare Trani, storicamente nota per il suo patrimonio artistico e archivistico. Nonostante ciò, l'Archivio di Stato di Barletta-Andria-Trani, pur mantenendo la sede in piazza Sacra Regia Udienza, ha visto una redistribuzione delle risorse, con l'intento di rafforzare la capacità di conservazione e valorizzazione dei documenti storici in tutta la provincia.Durante l'inaugurazione, il programma prevede gli interventi di diverse personalità di rilievo, tra cui Adriano Buzzanca, Direttore dell'Archivio di Stato di Bari e sezioni di Barletta e Trani, il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito, e il Vice Sindaco di Trani, Fabrizio Ferrante.Al termine della cerimonia, i partecipanti avranno l'opportunità di visitare le nuove strutture a Barletta e la sede storica dell'Archivio di Stato di Trani, dove si conserva una parte fondamentale del patrimonio archivistico della provincia.