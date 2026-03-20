Rino Negrogno
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Eventi e cultura

Rino Negrogno presenta "La Settimana Santa" nella biblioteca comunale

Appuntamento mercoledì 25 marzo

Trani - venerdì 20 marzo 2026
Mercoledì 25 marzo 2026, ore 17.30, la Città di Trani, in collaborazione con l'Associazione culturale Tranensis, invita a partecipare all'incontro che lo scrittore Rino Negrogno terrà per la presentazione del suo nuovo romanzo LA SETTIMANA SANTA, pubblicato come primo volume nell'ambito della neonata "Collana Tranensis".

Il racconto è in parte una vera e propria rievocazione dei ricordi dell'autore legati alla Settimana Santa, sia quelli dell'infanzia, quando frequentava la parrocchia di San Giuseppe o assisteva alle processioni e ai riti pasquali con sua nonna, sia quelli della sua esperienza nel sodalizio dell'Arciconfraternita dei Bianchi sotto il titolo del Santissimo Sacramento che durò dal 1989 al 2012; in parte è una descrizione storica degli eventi che verso la fine degli anni ottanta caratterizzarono la Processione dei Misteri con conseguenti e spesso non condivisetrasformazioni della sua tradizionale organizzazione.

Il romanzo in alcuni tratti procede in un'atmosfera onirica con pennellate leggere che danno vita a nitidi affreschi sulla tela dei ricordi: i venditori di palme sul sagrato della chiesa di San Giuseppe, la Messa in Coena Domini con la lavanda dei piedi riservata a dodici cittadini indigenti, il suo primo goffo ingresso nella spoglia dell'Arciconfraternita dei Bianchi, l'uscita della "Madonna di notte", e infine, le vicissitudini della Processione dei Misteri,tra alcuni aneddoti e riflessioni di allora.

Rino Negrogno con il romanzo La Settimana Santa raggiunge la sua decima pubblicazione dopo "Interludio" e "Controra" nel 2016, "Il miracolo" nel 2018, "Codice Rosso" nel 2019, "Pandemos" nel 2020, "Il monatto" nel 2021, "L'inconsistenza dei giorni" e "Il mio Santissimo" nel 2023, "Nel bosco" nel 2024.

L'associazione culturale Tranensis è nata nel 2022 dal dialogo spontaneo di un gruppo di giovani, con l'idea di trasformare l'aspirazione al cambiamento in azione concreta.

Attraverso progetti che spaziano dall'arte alla filosofia, dalle passeggiate nel centro storico ai contest creativi, Tranensis, con il suo presidente Alfredo Cavalieri, invita ogni cittadino a scendere dal "balcone" della passività per diventare protagonista della vita sociale.

È una scommessa ambiziosa che punta a risvegliare un sano amore per il territorio, coinvolgendo ogni generazione in un percorso di crescita collettiva
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