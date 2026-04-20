Trani, al “Lacarvella” un incontro culturale tra dialogo e partecipazione

Un nuovo momento di confronto e crescita culturale è in programma a Trani martedì 21 aprile alle ore 18:00, presso il Centro Culturale "Lacarvella" in via Mausoleo 25.A guidare l'appuntamento saranno la relatrice, prof.ssa Maria Grazia Miccoli, la scrittrice Antonella Colonna Vilasi, che interverrà da remoto, ed il moderatore prof. Antonio Russo, che accompagneranno i partecipanti in un momento di riflessione condivisa, favorendo il confronto e lo scambio di idee. L'iniziativa si inserisce nel solco delle attività promosse dalle realtà associative del territorio, impegnate nella diffusione della cultura e nella creazione di spazi di partecipazione attiva per la comunità.L'evento, che è promosso da realtà associative attive nel territorio e impegnate nella valorizzazione culturale, tra cui la Pro Loco Trinitapoli e l'Associazione Artistica Culturale Nazionale Lacarvella, si configura come un momento di condivisione e crescita culturale, aperto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla lettura, conoscere l'autore e partecipare a un dialogo stimolante.L'evento è aperto a tutti e a ingresso libero, rivolto a chiunque desideri prendere parte a un'esperienza di dialogo e approfondimento in un clima di condivisione e apertura.