Eventi e cultura
Trani, al “Lacarvella” un incontro culturale tra dialogo e partecipazione
Il 21 aprile appuntamento aperto alla cittadinanza: confronto e riflessione guidati da esperti del mondo culturale
Trani - lunedì 20 aprile 2026 Comunicato Stampa
Un nuovo momento di confronto e crescita culturale è in programma a Trani martedì 21 aprile alle ore 18:00, presso il Centro Culturale "Lacarvella" in via Mausoleo 25.
A guidare l'appuntamento saranno la relatrice, prof.ssa Maria Grazia Miccoli, la scrittrice Antonella Colonna Vilasi, che interverrà da remoto, ed il moderatore prof. Antonio Russo, che accompagneranno i partecipanti in un momento di riflessione condivisa, favorendo il confronto e lo scambio di idee. L'iniziativa si inserisce nel solco delle attività promosse dalle realtà associative del territorio, impegnate nella diffusione della cultura e nella creazione di spazi di partecipazione attiva per la comunità.
L'evento, che è promosso da realtà associative attive nel territorio e impegnate nella valorizzazione culturale, tra cui la Pro Loco Trinitapoli e l'Associazione Artistica Culturale Nazionale Lacarvella, si configura come un momento di condivisione e crescita culturale, aperto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla lettura, conoscere l'autore e partecipare a un dialogo stimolante.
L'evento è aperto a tutti e a ingresso libero, rivolto a chiunque desideri prendere parte a un'esperienza di dialogo e approfondimento in un clima di condivisione e apertura.
A guidare l'appuntamento saranno la relatrice, prof.ssa Maria Grazia Miccoli, la scrittrice Antonella Colonna Vilasi, che interverrà da remoto, ed il moderatore prof. Antonio Russo, che accompagneranno i partecipanti in un momento di riflessione condivisa, favorendo il confronto e lo scambio di idee. L'iniziativa si inserisce nel solco delle attività promosse dalle realtà associative del territorio, impegnate nella diffusione della cultura e nella creazione di spazi di partecipazione attiva per la comunità.
L'evento, che è promosso da realtà associative attive nel territorio e impegnate nella valorizzazione culturale, tra cui la Pro Loco Trinitapoli e l'Associazione Artistica Culturale Nazionale Lacarvella, si configura come un momento di condivisione e crescita culturale, aperto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla lettura, conoscere l'autore e partecipare a un dialogo stimolante.
L'evento è aperto a tutti e a ingresso libero, rivolto a chiunque desideri prendere parte a un'esperienza di dialogo e approfondimento in un clima di condivisione e apertura.
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