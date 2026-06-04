Ballottaggio, Matteo Renzi a Trani per sostenere Marco Galiano

Si arricchisce di un nuovo appuntamento di rilievo nazionale la campagna elettorale per il ballottaggio a Trani. Venerdì 5 giugno, alle ore 21 in piazza Libertà, arriverà Matteo Renzi per sostenere la candidatura a sindaco di Marco Galiano.Ad annunciare la visita dell'ex presidente del Consiglio è stato Tommaso Laurora, coordinatore cittadino di Italia Viva e tra i candidati più votati della coalizione. In un messaggio pubblicato sui social, Laurora ha sottolineato il significato politico dell'iniziativa: «Venerdì 5 giugno, alle ore 21:00, a Trani avremo il piacere di ospitare Matteo Renzi, a sostegno della candidatura a Sindaco di Marco Galiano».Per l'esponente di Italia Viva, la presenza del leader nazionale del partito rappresenta «un importante riconoscimento del lavoro svolto da Italia Viva sul territorio» e costituisce un'occasione di confronto sui temi centrali per il futuro della città.L'incontro sarà aperto a tutta la cittadinanza. «L'invito è rivolto a tutti i cittadini, simpatizzanti e non: sarà un momento di dialogo diretto con chi ha sempre scelto di metterci la faccia e confrontarsi con le persone», ha aggiunto Laurora, invitando la comunità a partecipare numerosa all'evento.L'appuntamento di piazza Libertà si inserisce negli ultimi giorni della campagna elettorale che porterà i tranesi alle urne per scegliere il prossimo sindaco. Per la coalizione guidata da Marco Galiano, la visita di Renzi rappresenta un sostegno politico di peso; per Italia Viva, invece, l'occasione per rivendicare il risultato ottenuto alle amministrative e il ruolo assunto all'interno dello schieramento di centrosinistra.