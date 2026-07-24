“Teatro a Corte” | Gran finale a Palazzo Beltrani
“Teatro a Corte” | Gran finale a Palazzo Beltrani
Spettacolo

“Teatro a Corte” | Gran finale a Palazzo Beltrani con il travolgente fascino del “Gran Varietà” e la consegna del prestigioso Premio nazionale Giovanni Macchia

Sabato 25 luglio l’ultimo imperdibile appuntamento, fuori concorso, firmato dalla Compagnia dei Teatranti, una serata da non perdere per un intrattenimento d'altri tempi

Trani - venerdì 24 luglio 2026 7.50
Cresce l'attesa a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani per il gran finale di uno degli appuntamenti più amati e seguiti dal pubblico. Sabato 25 luglio 2026, con porta alle ore 20:30 e inizio dello spettacolo alle ore 21:00, andrà in scena l'atto conclusivo della quinta edizione di "Teatro a Corte - Premio nazionale Giovanni Macchia". L' apprezzata rassegna giunge così al suo quarto e ultimo appuntamento all'interno della programmazione della decima e prestigiosa stagione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani di Trani, confermando lo straordinario successo di pubblico e critica riscontrato nel corso dell'intera programmazione estiva.

Come da consolidata tradizione, la rassegna teatrale è prodotta da Delle Arti ODV ETS in collaborazione con Compagnia dei Teatranti A.P.S. di Bisceglie-Trani, con il patrocinio gratuito di Unione Italiana Libero Teatro. Questo attesissimo evento conclusivo vedrà salire sul palcoscenico proprio la Compagnia dei Teatranti di Bisceglie-Trani, con lo spettacolo "Gran Varietà", unico appuntamento fuori concorso del cartellone. Sarà una vera e propria festa del teatro che culminerà con l'attesissima cerimonia ufficiale di premiazione, durante la quale il prestigioso premio nazionale verrà assegnato allo spettacolo giudicato migliore dal pubblico tra quelli che hanno gareggiato nelle scorse settimane.

Il riconoscimento è dedicato all'insigne studioso e scrittore Giovanni Macchia (Trani 1912 - Roma 2001), uno dei critici italiani più importanti del Novecento. Fu Trani a dargli i natali nel 1912, per poi trasferirsi a Roma con la famiglia nel 1923. Figura di spicco nel campo della critica letteraria, Macchia ha dedicato la sua vita allo studio della letteratura e del teatro. Al grande critico e letterato il direttore artistico della stagione di Palazzo Beltrani Niki Battaglia ha inteso, ormai più di cinque anni fa, dedicare il premio nazionale, legandolo al cartellone teatrale di Corte "Davide Santorsola" per non dimenticare uno dei tranesi più illustri della storia della città.

Per riservare al pubblico una chiusura memorabile, la scena si aprirà con "Gran Varietà". Una proposta che non si configura come un semplice spettacolo di arte varia, ma come un viaggio travolgente e nostalgico nel panorama del teatro, della televisione e del cinema musico-comico-brillante. Il pot-pourri spazierà con dinamismo tra canzoni tratte dai più celebri musical e commedie musicali internazionali, sketch esilaranti, parodie, poesie e macchiette d'inizio Novecento, senza tralasciare momenti intimi capaci di toccare le corde emotive più profonde degli spettatori di ogni età. Un'attrazione poliedrica pensata per assicurare divertimento puro e autentica nostalgia a un pubblico intergenerazionale.

La stagione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani è realizzata da Delle Arti Odv Ets con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio gratuito della Rete Musei di Puglia, in collaborazione con prestigiosi partner del territorio, tra cui i Conservatori Niccolò Piccinni di Bari e Nino Rota di Monopoli, e la preziosa media partner di Radio Selene.

I biglietti per lo spettacolo di sabato 25 luglio "Gran Varietà" della Compagnia dei Teatranti di Bisceglie-Trani: poltronissima numerata: 15,00 euro (ridotto Soci Partner: € 12,00); posto non numerato: 12,00 euro (ridotto soci partner 10,00 euro) sono acquistabili su vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/teatro-a-corte-gran-varieta/295757 I biglietti per i singoli eventi della X Stagione artistica, oltre che al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 16:00 alle ore 21:00, ad eccezione del lunedì), in via Beltrani 51 a Trani (BT), sono disponibili anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.vivaticket.com/it/tour/stagione-artistica-palazzo/4206. Altra possibilità per la prenotazione è rappresentata dal numero di whatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma. Il programma è generoso e mantiene la promessa di essere un importante e insostituibile volano per l'appeal turistico della bellissima città sul mare. La platea del Palazzo può prepararsi a una straordinaria stagione 2026. La brochure di tutti gli appuntamenti della stagione artistica 2026 di Palazzo delle Arti Beltrani è visionabile o scaricabile: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/decima-stagione-artistica-del-palazzo-delle-arti-beltrani-2026-cjq7qw4f0g. Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it
  • Palazzo Beltrani
Altri contenuti a tema
Palazzo delle Arti Beltrani a Trani: le grandi dive della musica italiana rivivono in jazz con il raffinato concerto-racconto “InCanto di Donne” Speciale Palazzo delle Arti Beltrani a Trani: le grandi dive della musica italiana rivivono in jazz con il raffinato concerto-racconto “InCanto di Donne” Domenica 26 luglio l’ottava edizione di Jazz a Corte celebra il genio e la sensibilità di icone senza tempo come Mina, Ornella Vanoni, Mia Martini e Fiorella Mannoia
Dalle hit da discoteca all'eleganza del jazz: stasera la meravigliosa metamorfosi di Neja a Palazzo Beltrani Dalle hit da discoteca all'eleganza del jazz: stasera la meravigliosa metamorfosi di Neja a Palazzo Beltrani La regina della dance anni '90 con lo spettacolo "Close to you" per un ritorno alle origini acustiche, tra i classici di Bacharach e le sfumature della sua straordinaria voce black
La magia si ripete, ma l’alba è sempre nuova: l'abbraccio di "Nessun dorma" sul mare di Trani Eventi e cultura La magia si ripete, ma l’alba è sempre nuova: l'abbraccio di "Nessun dorma" sul mare di Trani I pianoforti di Alfonso Soldano e Giuseppe Greco hanno ancora una volta ammaliato il pubblico presente
Il fascino della Luna e il mito del Leone: a Palazzo delle Arti Beltrani un nuovo viaggio tra arte, scienza e misteri del cosmo Attualità Il fascino della Luna e il mito del Leone: a Palazzo delle Arti Beltrani un nuovo viaggio tra arte, scienza e misteri del cosmo Oggi torna a Trani l’atteso appuntamento con i “Percorsi Stellari”: tra laboratori didattici per bambini, osservazioni al telescopio di Luna e Venere, degustazioni tipiche e le collezioni d’arte
Jazz a Corte a Palazzo delle Arti Beltrani: Grande successo per Sara Rotunno Eventi e cultura Jazz a Corte a Palazzo delle Arti Beltrani: Grande successo per Sara Rotunno La giovane cantante barese incanta il pubblico di Palazzo Beltrani con il suo ensemble e la sua voce
Il riscatto sociale corre sul filo dell'ironia: la compagnia Camomilla a Colazione sbanca Palazzo Beltrani con "Venerdì 17" Il riscatto sociale corre sul filo dell'ironia: la compagnia Camomilla a Colazione sbanca Palazzo Beltrani con "Venerdì 17" Il terzo appuntamento di “Teatro a Corte” ha raccontano la forza di una commedia che combatte la camorra a colpi di emozioni, in attesa del gran finale con il “Gran Varietà”
Palazzo delle arti Beltrani, a Trani per "Jazz a Corte" la sorprendente metamorfosi della star internazionale Neja Speciale Palazzo delle arti Beltrani, a Trani per "Jazz a Corte" la sorprendente metamorfosi della star internazionale Neja Dalle hit da ballare al ritorno alle origini con “Close to you": una preziosa gemma musicale in esclusiva per il prestigioso centro culturale tranese
Raphael Gualazzi a Palazzo delle Arti Beltrani è un grande successo da tutto esaurito Eventi e cultura Raphael Gualazzi a Palazzo delle Arti Beltrani è un grande successo da tutto esaurito IL trionfo del pianismo funambolico tra swing, virtuosismi "Stride" da capogiro, citazioni colte e improvvisazione
Tentato furto in via Don Nicola Ragno a Trani: incastrati dalle telecamere
24 luglio 2026 Tentato furto in via Don Nicola Ragno a Trani: incastrati dalle telecamere
Trani guarda al futuro: forte accelerazione per il nuovo asilo alla scuola "Bovio ". Più posti per i bambini, un aiuto concreto alle mamme lavoratrici
24 luglio 2026 Trani guarda al futuro: forte accelerazione per il nuovo asilo alla scuola "Bovio". Più posti per i bambini, un aiuto concreto alle mamme lavoratrici
Cabina di regia del Piano di Zona, l'Ambito cerca un rappresentante unitario del Terzo Settore
24 luglio 2026 Cabina di regia del Piano di Zona, l'Ambito cerca un rappresentante unitario del Terzo Settore
Fondi provinciali: il PD chiede criteri trasparenti e un’adeguata programmazione per Trani
24 luglio 2026 Fondi provinciali: il PD chiede criteri trasparenti e un’adeguata programmazione per Trani
Raccolta differenziata da record ma la TARI aumenta, l'Osservatorio De Feudis smonta la narrazione del Comune: «Rifiuti da 13 milioni, cittadini presi in giro»
24 luglio 2026 Raccolta differenziata da record ma la TARI aumenta, l'Osservatorio De Feudis smonta la narrazione del Comune: «Rifiuti da 13 milioni, cittadini presi in giro»
Al via la terza edizione di "Cinema Fuori Museo ": tre grandi classici inaugurano la rassegna tra Cattedrale e Mare a Trani
24 luglio 2026 Al via la terza edizione di "Cinema Fuori Museo": tre grandi classici inaugurano la rassegna tra Cattedrale e Mare a Trani
Allerta meteo, la villa comunale di Trani chiude alle 20.30
23 luglio 2026 Allerta meteo, la villa comunale di Trani chiude alle 20.30
Dal 31 agosto stop totale ai pedoni in Via de Robertis, chiude in passagio a livello. Il "Quartiere Stadio " rischia l'isolamento
23 luglio 2026 Dal 31 agosto stop totale ai pedoni in Via de Robertis, chiude in passagio a livello. Il "Quartiere Stadio" rischia l'isolamento
Ponte Lama, Galiano: «Incontrerò il sindaco di Bisceglie, porterò le richieste del Comitato»
23 luglio 2026 Ponte Lama, Galiano: «Incontrerò il sindaco di Bisceglie, porterò le richieste del Comitato»
Il Giullare chiude la 18ª edizione: a Trani il Gala finale tra musica, teatro e storie di inclusione
23 luglio 2026 Il Giullare chiude la 18ª edizione: a Trani il Gala finale tra musica, teatro e storie di inclusione
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.