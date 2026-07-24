Spettacolo
“Teatro a Corte” | Gran finale a Palazzo Beltrani con il travolgente fascino del “Gran Varietà” e la consegna del prestigioso Premio nazionale Giovanni Macchia
Sabato 25 luglio l’ultimo imperdibile appuntamento, fuori concorso, firmato dalla Compagnia dei Teatranti, una serata da non perdere per un intrattenimento d'altri tempi
Trani - venerdì 24 luglio 2026 7.50
Cresce l'attesa a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani per il gran finale di uno degli appuntamenti più amati e seguiti dal pubblico. Sabato 25 luglio 2026, con porta alle ore 20:30 e inizio dello spettacolo alle ore 21:00, andrà in scena l'atto conclusivo della quinta edizione di "Teatro a Corte - Premio nazionale Giovanni Macchia". L' apprezzata rassegna giunge così al suo quarto e ultimo appuntamento all'interno della programmazione della decima e prestigiosa stagione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani di Trani, confermando lo straordinario successo di pubblico e critica riscontrato nel corso dell'intera programmazione estiva.
Come da consolidata tradizione, la rassegna teatrale è prodotta da Delle Arti ODV ETS in collaborazione con Compagnia dei Teatranti A.P.S. di Bisceglie-Trani, con il patrocinio gratuito di Unione Italiana Libero Teatro. Questo attesissimo evento conclusivo vedrà salire sul palcoscenico proprio la Compagnia dei Teatranti di Bisceglie-Trani, con lo spettacolo "Gran Varietà", unico appuntamento fuori concorso del cartellone. Sarà una vera e propria festa del teatro che culminerà con l'attesissima cerimonia ufficiale di premiazione, durante la quale il prestigioso premio nazionale verrà assegnato allo spettacolo giudicato migliore dal pubblico tra quelli che hanno gareggiato nelle scorse settimane.
Il riconoscimento è dedicato all'insigne studioso e scrittore Giovanni Macchia (Trani 1912 - Roma 2001), uno dei critici italiani più importanti del Novecento. Fu Trani a dargli i natali nel 1912, per poi trasferirsi a Roma con la famiglia nel 1923. Figura di spicco nel campo della critica letteraria, Macchia ha dedicato la sua vita allo studio della letteratura e del teatro. Al grande critico e letterato il direttore artistico della stagione di Palazzo Beltrani Niki Battaglia ha inteso, ormai più di cinque anni fa, dedicare il premio nazionale, legandolo al cartellone teatrale di Corte "Davide Santorsola" per non dimenticare uno dei tranesi più illustri della storia della città.
Per riservare al pubblico una chiusura memorabile, la scena si aprirà con "Gran Varietà". Una proposta che non si configura come un semplice spettacolo di arte varia, ma come un viaggio travolgente e nostalgico nel panorama del teatro, della televisione e del cinema musico-comico-brillante. Il pot-pourri spazierà con dinamismo tra canzoni tratte dai più celebri musical e commedie musicali internazionali, sketch esilaranti, parodie, poesie e macchiette d'inizio Novecento, senza tralasciare momenti intimi capaci di toccare le corde emotive più profonde degli spettatori di ogni età. Un'attrazione poliedrica pensata per assicurare divertimento puro e autentica nostalgia a un pubblico intergenerazionale.
La stagione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani è realizzata da Delle Arti Odv Ets con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio gratuito della Rete Musei di Puglia, in collaborazione con prestigiosi partner del territorio, tra cui i Conservatori Niccolò Piccinni di Bari e Nino Rota di Monopoli, e la preziosa media partner di Radio Selene.
I biglietti per lo spettacolo di sabato 25 luglio "Gran Varietà" della Compagnia dei Teatranti di Bisceglie-Trani: poltronissima numerata: 15,00 euro (ridotto Soci Partner: € 12,00); posto non numerato: 12,00 euro (ridotto soci partner 10,00 euro) sono acquistabili su vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/teatro-a-corte-gran-varieta/295757 I biglietti per i singoli eventi della X Stagione artistica, oltre che al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 16:00 alle ore 21:00, ad eccezione del lunedì), in via Beltrani 51 a Trani (BT), sono disponibili anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.vivaticket.com/it/tour/stagione-artistica-palazzo/4206. Altra possibilità per la prenotazione è rappresentata dal numero di whatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma. Il programma è generoso e mantiene la promessa di essere un importante e insostituibile volano per l'appeal turistico della bellissima città sul mare. La platea del Palazzo può prepararsi a una straordinaria stagione 2026. La brochure di tutti gli appuntamenti della stagione artistica 2026 di Palazzo delle Arti Beltrani è visionabile o scaricabile: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/decima-stagione-artistica-del-palazzo-delle-arti-beltrani-2026-cjq7qw4f0g. Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it
Come da consolidata tradizione, la rassegna teatrale è prodotta da Delle Arti ODV ETS in collaborazione con Compagnia dei Teatranti A.P.S. di Bisceglie-Trani, con il patrocinio gratuito di Unione Italiana Libero Teatro. Questo attesissimo evento conclusivo vedrà salire sul palcoscenico proprio la Compagnia dei Teatranti di Bisceglie-Trani, con lo spettacolo "Gran Varietà", unico appuntamento fuori concorso del cartellone. Sarà una vera e propria festa del teatro che culminerà con l'attesissima cerimonia ufficiale di premiazione, durante la quale il prestigioso premio nazionale verrà assegnato allo spettacolo giudicato migliore dal pubblico tra quelli che hanno gareggiato nelle scorse settimane.
Il riconoscimento è dedicato all'insigne studioso e scrittore Giovanni Macchia (Trani 1912 - Roma 2001), uno dei critici italiani più importanti del Novecento. Fu Trani a dargli i natali nel 1912, per poi trasferirsi a Roma con la famiglia nel 1923. Figura di spicco nel campo della critica letteraria, Macchia ha dedicato la sua vita allo studio della letteratura e del teatro. Al grande critico e letterato il direttore artistico della stagione di Palazzo Beltrani Niki Battaglia ha inteso, ormai più di cinque anni fa, dedicare il premio nazionale, legandolo al cartellone teatrale di Corte "Davide Santorsola" per non dimenticare uno dei tranesi più illustri della storia della città.
Per riservare al pubblico una chiusura memorabile, la scena si aprirà con "Gran Varietà". Una proposta che non si configura come un semplice spettacolo di arte varia, ma come un viaggio travolgente e nostalgico nel panorama del teatro, della televisione e del cinema musico-comico-brillante. Il pot-pourri spazierà con dinamismo tra canzoni tratte dai più celebri musical e commedie musicali internazionali, sketch esilaranti, parodie, poesie e macchiette d'inizio Novecento, senza tralasciare momenti intimi capaci di toccare le corde emotive più profonde degli spettatori di ogni età. Un'attrazione poliedrica pensata per assicurare divertimento puro e autentica nostalgia a un pubblico intergenerazionale.
La stagione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani è realizzata da Delle Arti Odv Ets con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio gratuito della Rete Musei di Puglia, in collaborazione con prestigiosi partner del territorio, tra cui i Conservatori Niccolò Piccinni di Bari e Nino Rota di Monopoli, e la preziosa media partner di Radio Selene.
I biglietti per lo spettacolo di sabato 25 luglio "Gran Varietà" della Compagnia dei Teatranti di Bisceglie-Trani: poltronissima numerata: 15,00 euro (ridotto Soci Partner: € 12,00); posto non numerato: 12,00 euro (ridotto soci partner 10,00 euro) sono acquistabili su vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/teatro-a-corte-gran-varieta/295757 I biglietti per i singoli eventi della X Stagione artistica, oltre che al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 16:00 alle ore 21:00, ad eccezione del lunedì), in via Beltrani 51 a Trani (BT), sono disponibili anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.vivaticket.com/it/tour/stagione-artistica-palazzo/4206. Altra possibilità per la prenotazione è rappresentata dal numero di whatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma. Il programma è generoso e mantiene la promessa di essere un importante e insostituibile volano per l'appeal turistico della bellissima città sul mare. La platea del Palazzo può prepararsi a una straordinaria stagione 2026. La brochure di tutti gli appuntamenti della stagione artistica 2026 di Palazzo delle Arti Beltrani è visionabile o scaricabile: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/decima-stagione-artistica-del-palazzo-delle-arti-beltrani-2026-cjq7qw4f0g. Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it