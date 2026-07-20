Palazzo Beltrani. <span>Foto Massimo Cangelli </span>
Palazzo Beltrani. Foto Massimo Cangelli
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Palazzo delle Arti Beltrani a Trani: le grandi dive della musica italiana rivivono in jazz con il raffinato concerto-racconto “InCanto di Donne”

Domenica 26 luglio l’ottava edizione di Jazz a Corte celebra il genio e la sensibilità di icone senza tempo come Mina, Ornella Vanoni, Mia Martini e Fiorella Mannoia

Trani - lunedì 20 luglio 2026 11.39 Sponsorizzato
Le note del grande jazz si tingono delle sfumature dell'universo femminile nel nuovo appuntamento firmato Jazz a Corte. Domenica 26 luglio 2026, alle ore 21:00 con apertura delle porte alle ore 20:30, la splendida Corte "Davide Santorsola" di Palazzo delle Arti Beltrani a Trani si trasformerà nella scenografia ideale di un viaggio emozionale profondo e magnetico. La rassegna, giunta alla sua ottava edizione, sceglie questa volta di abbandonare i sentieri più battuti per offrire al pubblico un progetto di rara eleganza, capace di intrecciare le trame dell'improvvisazione alla memoria storica della canzone nazionale.

L'evento accenderà i riflettori su "InCanto di Donne", un raffinato concerto-racconto ideato dal pianista Domenico Balducci e prodotto da Artevives APS. Questa preziosa produzione si configura come un caloroso omaggio alle più straordinarie voci femminili che hanno indelebilmente segnato la storia della musica italiana, focalizzando l'attenzione sulle straordinarie parabole artistiche e umane di Mina, Ornella Vanoni, Mia Martini e Fiorella Mannoia. Il progetto non si limita a una semplice esecuzione dei brani, ma accompagna lo spettatore all'interno delle vite e delle personalità di queste immense interpreti, esplorando l'universo femminile a tutto tondo e nelle sue molteplici, affascinanti sfaccettature.

Sul palcoscenico della corte tranese, la fusione perfetta tra musica, teatro e narrazione prenderà forma grazie alla presenza di oggetti simbolici in scena. A dare corpo e anima a questo intenso percorso sarà la splendida voce di Veronica Sinigaglia che introdurrà aneddoti intimi, tratti caratteriali e momenti cruciali della carriera delle quattro artiste, tramutando ogni singola composizione in una piccola e densa storia e stabilendo una profonda ed empatica connessione con il pubblico. Le melodie più iconiche del repertorio italiano verranno così rilette alla luce di arrangiamenti originali, jazz e contemporanei, impreziositi da suggestivi momenti di improvvisazione che sapranno donare una nuova ed evocativa luce a pagine musicali altrimenti senza tempo, coniugando creatività e inedite sfumature sonore.

Per l'occasione, l'interprete sarà affiancata da una formazione strumentale d'eccellenza che vede il pianoforte dello stesso Domenico Balducci, gli interventi profondamente evocativi del clarinetto di Andrea Zecchillo e la ritmica avvolgente impressa dalla batteria di Saverio Petruzzellis. Insieme, i quattro musicisti tesseranno una trama sonora di grande spessore, confermando il Centro Culturale Polifunzionale della Città di Trani come un autorevole punto di riferimento e un instancabile catalizzatore di eccellenze interpretative anche del territorio, oltre che di caratura nazionale e internazionale.

La blasonata stagione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani è realizzata da Delle Arti Odv Ets con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio gratuito della Rete Musei di Puglia ed in collaborazione con prestigiosi partner del territorio, tra cui spiccano i Conservatori Niccolò Piccinni di Bari e Nino Rota di Monopoli, e la media partner di Radio Selene. Il ricco cartellone estivo continua così a mantenere la promessa di rivelarsi un fondamentale e insostituibile volano per l'appeal culturale e turistico della splendida città adriatica, regalando al pubblico un'esperienza suggestiva a diretto contatto con la pura bellezza dell'arte dal vivo.

I biglietti (poltronissima numerata 20,00 euro – poltronissima numerata soci partner 15,00. Posto unico non numerato 15,00 euro – posto unico non numerato soci partner 10,00) per l'evento di domenica 26 luglio "InCanto di Donne" sono disponibili presso il botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 16:00 alle ore 21:00, ad eccezione del lunedì), in via Beltrani 51 a Trani, oppure online tramite il circuito Vivaticket al link, con possibilità di pagamento tramite Carta Docente. Per maggiori informazioni e modalità di prenotazione è possibile contattare i canali ufficiali tramite il sito web ufficiale www.palazzodelleartibeltrani.it o i recapiti di riferimento della struttura (tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it).

I biglietti per i singoli eventi della X Stagione Artistica di Palazzo delle Arti Beltrani, oltre che al botteghino, sono disponibili anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani.

Altra possibilità per la prenotazione è rappresentata dal numero di whatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma. Il programma è generoso e mantiene la promessa di essere un importante e insostituibile volano per l'appeal turistico della bellissima città sul mare. La brochure di tutti gli appuntamenti della stagione artistica 2026 di Palazzo delle Arti Beltrani è visionabile o scaricabile



Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it
Brochure tutti gli eventi Stagione artistica Palazzo delle Arti BeltraniLoc Jazz a Corte InCanto di Donne con Veronica Sinigaglia luglio
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