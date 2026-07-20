Biblioteca Comunale di Trani
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Eventi e cultura

Il Rotary incontra i giovani: a Trani un confronto sulla comunicazione digitale e il volontariato

Martedì nella biblioteca comunale

Trani - lunedì 20 luglio 2026 9.56
Come può il mondo del volontariato dialogare efficacemente con le nuove generazioni attraverso gli strumenti della comunicazione digitale? A questa domanda proverà a rispondere l'incontro pubblico IL ROTARY COMUNICA CON I GIOVANI, in programma presso la Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio", martedì 21 luglio alle ore 18.30.

L'iniziativa è promossa dal Rotary Club Trani, Distretto 2120, insieme al Rotaract Club Trani e all'Interact Club Trani, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Trani, nell'ambito del tema distrettuale "Creiamo un impatto duraturo".

L'evento rappresenta un momento di confronto aperto sulle opportunità offerte dalla comunicazione digitale per coinvolgere i giovani, rafforzare la presenza dei Club sui canali digitali e promuovere una partecipazione sempre più attiva alla vita associativa.

A sottolineare il significato dell'iniziativa è Salvatore Nardò, Presidente del Rotary Club Trani per l'Anno Rotariano 2026-2027:

«Comunicare con i giovani non significa solo usare i loro strumenti, ma condividerne il linguaggio e i valori. Questo incontro è un'occasione concreta per far crescere insieme Rotary, Rotaract e Interact, in dialogo con la nostra città.»

Dopo i saluti istituzionali, interverranno:

Aurora Troccoli, Assistant Membership Coordinator – Regione 15;

Elio Franco, Public Image Chair del Distretto Rotary 2120.

Attraverso testimonianze, esperienze e strumenti operativi, i relatori offriranno spunti concreti su come Rotary, Rotaract e Interact possano comunicare in maniera più efficace con le nuove generazioni, valorizzando linguaggi, piattaforme e strategie capaci di favorire coinvolgimento, senso di appartenenza e nuove adesioni.

L'incontro è aperto al pubblico e si rivolge a soci, giovani, associazioni e cittadini interessati ad approfondire il ruolo della comunicazione nella costruzione di comunità sempre più inclusive e partecipative.
  • Rotary Club
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