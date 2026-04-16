Carlo Laurora Junior, Giancarlo Ceci, Gianni Forte, Giuseppe Papagno, Antonio Bellisario Braia, Riccardo Inchingolo. <span>Foto Adriana Fabrizio</span>
Carlo Laurora Junior, Giancarlo Ceci, Gianni Forte, Giuseppe Papagno, Antonio Bellisario Braia, Riccardo Inchingolo. Foto Adriana Fabrizio
Eventi e cultura

Il Rotary di Trani premia le eccellenze del territorio nella 37^ edizione del Premio Professionalità

La cerimonia è avvenuta martedì 14 aprile nella splendida cornice del ristorante “Il Melograno” sede del club tranese

Trani - giovedì 16 aprile 2026 17.00
Il premio professionalità del Rotary International è arrivato alla sua 37^ edizione. Questo prestigioso riconoscimento è assegnato annualmente alle eccellenze locali che si sono particolarmente distinte nel loro impegno professionale, concordemente con i valori rotariani.

Il premio di questa trentasettesima edizione, sotto la guida del presidente Giuseppe Papagno, e alla presenza del Governatore del Distretto 2120 di Puglia e Basilicata per l'anno 2025 - 2026 Antonio Bellisario Braia e del suo segretario Riccardo Inchingolo, è stato conferito a Giancarlo Ceci, andriese titolare dell'azienda di famiglia "Agrinatura", prendendone le redini per trasformarla in una delle prime aziende ecosostenibili. La sua lungimiranza nel solco del rispetto per l'ambiente ha premiato i suoi sforzi, permettendogli di unire la tradizione agricola della propria famiglia all'innovazione e alla sostenibilità ambientale.

Oltre a Giancarlo Ceci, il Rotary Club di Trani ha insignito del premio anche Gianni Forte, drammaturgo, attore, regista e traduttore, distintosi in particolar modo nel settore della cultura, con diverse produzioni e collaborazioni all'attivo, è conosciuto al livello internazionale per il suo talento e la sua attenzioni verso la formazione e la valorizzazione dei giovani talenti; proprio per questo, nel 2023 è stato membro del Consiglio di Amministrazione del "GIFT – International Festival di Tbilisi" in Georgia.

Infine, per la sezione "Giovani Talenti", è stato premiato Carlo Laurora Junior, imprenditore classe 1992, che ha fondato un seguitissimo blog dedicato ai viaggi insieme a un gruppo di amici, oggi presente anche sui social network, creando il primo tour operator fatto dagli stessi viaggiatori, oggi punto di riferimento in tutta Italia per i viaggiatori di età compresa tra i 18 e i 45 anni.
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