Salute e benessere: una donazione del Rotary per il liceo “Vecchi” di Trani

Si è svolta nella giornata di ieri, 19 febbraio 2026, la prima delle donazioni previste dal service su salute e benessere promosso dal dottor Giuseppe Papagno, attuale presidente del club Rotary di Trani. Il service ha coinvolto i tre istituti superiori di Trani, ognuno dei quali ha rivolto delle richieste a seconda della necessità delle singole palestre scolastiche.Il donatore e filantropo è stato il dottor Francesco Papagni, particolarmente attento al tema della salute e della prevenzione. La consegna è avvenuta alla presenza di alcune classi del liceo scientifico, nell'aula magna dello stesso plesso. Sia il dottor Giuseppe Papagno che il dottor Francesco Papagni hanno spiegato l'importanza dell'attività sportiva, ricordando la stretta correlazione fra delle buone prestazioni al livello mentale e l'allenamento. Oggi, come ha ricordato il presidente del Rotary club tranese, è quasi scontato avere delle palestre scolastiche, ma non lo era in passato, quando erano poche le scuole dotate di locali adibiti all'attività fisica e non si dava rilevanza, come invece si fa oggi, allo stile di vita sano, così importante per il benessere psico – fisico. Allenare la mente – ha concluso il dottor Papagno – è un buon servizio per mantenere sana la propria mente.