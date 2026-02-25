Elisabetta Papgni. <span>Foto Adriana Fabrizio</span>
Elisabetta Papgni. Foto Adriana Fabrizio
Eventi e cultura

Il Rotary festeggia 121 anni con una lectio su Paul Harris a Trani

La serata di ieri è stata dedicata al pensiero del fondatore dell’organizzazione internazionale

Trani - mercoledì 25 febbraio 2026 19.00
121 anni fa nasceva il primo Rotary Club dall'intuizione di Paul Harris, avvocato di Chicago, che decise di creare un club per permettere a tanti professionisti, provenienti da settori diversi, di incontrarsi per scambiare idee e instaurare amicizie. La visione di Harris è presente ancora tutt'oggi, e il club di Trani ha voluto ricordare la sua figura con una lectio sul suo pensiero.

La relatrice, Elisabetta Papagni, prossima Governatrice del Distretto di Puglia e Basilicata, ha ripercorso il pensiero e la visione di Paul Harris. Il Rotary non è un club qualsiasi, ma è un laboratorio in cui far incontrare idee diverse, creare legami di amicizia ma, soprattutto, creare una comunità che basi la sua esistenza e il suo agire sull'integrità morale. Grazie a queste solide basi etiche il Rotary è cresciuto e oggi permette a chiunque voglia mettersi al servizio, a prescindere dall'interesse personale, di farlo in un ambiente che mette insieme conoscenze diversificate e generazioni diverse.

Il Rotary, infatti, abbraccia anche le generazioni future, grazie ai suoi bracci giovanili, costituiti dal Rotaract e dall'Interact. La bellezza del confronto, dunque, si arricchisce grazie allo scambio di idee tra generazioni diverse. È qui che si innesta un tema caro a Paul Harris e ai rotariani: l'ambiente. Paul Harris amava profondamente l'ambiente che, a partire dal 2020, è diventato una delle aree di intervento del Rotary. L'incontro tra generazioni permette di migliorare il mondo, al di là di ogni retorica; rimanere uniti per fare del bene è proprio uno dei principi rotariani. Per questo, ancora oggi, a centoventuno anni dalla fondazione del Rotary l'eredità più grande lasciata da Paul Harris è questa: fare del bene, in ogni campo, unendo forze, conoscenze, talenti e generazioni.
  • Rotary Club
  • rotary
Altri contenuti a tema
Federico, Eleanor, Rocco: la memoria dimenticata. Parlando di diritti umani a Trani Federico, Eleanor, Rocco: la memoria dimenticata. Parlando di diritti umani a Trani Lo spettacolo, tra lettura e musica, è stato organizzato dal Rotaract Club di Trani per ricordare l’importanza del rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo
Salute e benessere: una donazione del Rotary per il liceo “Vecchi” di Trani Scuola e Lavoro Salute e benessere: una donazione del Rotary per il liceo “Vecchi” di Trani Donati un tapis - roulant e una cyclette al liceo scientifico nell'ambito del service su salute benessere rivolto agli istituti superiori tranesi
Prevenzione oncologica: intervista al dottor Matteo Landriscina Prevenzione oncologica: intervista al dottor Matteo Landriscina L’incontro si è svolto venerdì in biblioteca nell’ambito del “Rotary Educational”
Il Rotary Club di Trani per la salute come scelta consapevole Associazioni Il Rotary Club di Trani per la salute come scelta consapevole Incontro in Biblioteca per strategie e stili di vita per la prevenzione oncologica
Truffe online e come difendersi: i consigli dell’avvocato Massimo Melpignano Truffe online e come difendersi: i consigli dell’avvocato Massimo Melpignano L’avvocato è stato ospite del Rotary Club di Trani nell’ambito del progetto “Rotary Educational”
Il Rotaract e l’Interact Club di Trani hanno inaugurato ufficialmente la loro sede Associazioni Il Rotaract e l’Interact Club di Trani hanno inaugurato ufficialmente la loro sede L’inaugurazione è avvenuta ieri mattina in via prologo 23 alla presenza delle autorità rotariane e rotaractiane
Architettura e il benessere: a Trani il secondo appuntamento del Rotary Educational Architettura e il benessere: a Trani il secondo appuntamento del Rotary Educational Un incontro voluto dal Rotary Club di Trani per parlare della stretta connessione tra architettura e salute
Rotary Educational a Trani fra architettura e benessere Rotary Educational a Trani fra architettura e benessere L'incontro si svolgerà in biblioteca domani alle ore 18:00 con gli architetti Francesca Onesti, Dario Natalicchio e Andrea Roselli
Azione Trani, Merra contesta i vertici: “Ignorata la decisione del Direttivo di gennaio”
25 febbraio 2026 Azione Trani, Merra contesta i vertici: “Ignorata la decisione del Direttivo di gennaio”
Giacomo Marinaro annuncia una conferenza per venerdì 27 febbraio alle ore 12:00
25 febbraio 2026 Giacomo Marinaro annuncia una conferenza per venerdì 27 febbraio alle ore 12:00
Nicola Signorile nominato nella Commissione provinciale C.I.S.O.A.: soddisfazione di Unsic Trani
25 febbraio 2026 Nicola Signorile nominato nella Commissione provinciale C.I.S.O.A.: soddisfazione di Unsic Trani
Conferenza stampa del vicesindaco Fabrizio Ferrante: giovedì 26 febbraio alle ore 09.00
25 febbraio 2026 Conferenza stampa del vicesindaco Fabrizio Ferrante: giovedì 26 febbraio alle ore 09.00
Playoff sempre più lontani per l’Asd Trani: vince la Fulgor Molfetta 2-1
25 febbraio 2026 Playoff sempre più lontani per l’Asd Trani: vince la Fulgor Molfetta 2-1
Marco Galiano è il candidato del "Campo Largo ", le sue prime dichiarazioni: «Un onore gigantesco, studierò ogni dossier per Trani»
25 febbraio 2026 Marco Galiano è il candidato del "Campo Largo", le sue prime dichiarazioni: «Un onore gigantesco, studierò ogni dossier per Trani»
Al Polo Museale di Trani un omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo
25 febbraio 2026 Al Polo Museale di Trani un omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo
Vigilanza nelle campagne, bilancio 2025 a Trani: «Furti azzerati tra gli associati»
25 febbraio 2026 Vigilanza nelle campagne, bilancio 2025 a Trani: «Furti azzerati tra gli associati»
Sicurezza stradale nella BAT: rafforzato l’impegno istituzionale
25 febbraio 2026 Sicurezza stradale nella BAT: rafforzato l’impegno istituzionale
"OraTrani " sceglie la via della competenza
25 febbraio 2026 "OraTrani" sceglie la via della competenza
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.