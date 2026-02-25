Il Rotary festeggia 121 anni con una lectio su Paul Harris a Trani

121 anni fa nasceva il primo Rotary Club dall'intuizione di Paul Harris, avvocato di Chicago, che decise di creare un club per permettere a tanti professionisti, provenienti da settori diversi, di incontrarsi per scambiare idee e instaurare amicizie. La visione di Harris è presente ancora tutt'oggi, e il club di Trani ha voluto ricordare la sua figura con una lectio sul suo pensiero.La relatrice, Elisabetta Papagni, prossima Governatrice del Distretto di Puglia e Basilicata, ha ripercorso il pensiero e la visione di Paul Harris. Il Rotary non è un club qualsiasi, ma è un laboratorio in cui far incontrare idee diverse, creare legami di amicizia ma, soprattutto, creare una comunità che basi la sua esistenza e il suo agire sull'integrità morale. Grazie a queste solide basi etiche il Rotary è cresciuto e oggi permette a chiunque voglia mettersi al servizio, a prescindere dall'interesse personale, di farlo in un ambiente che mette insieme conoscenze diversificate e generazioni diverse.Il Rotary, infatti, abbraccia anche le generazioni future, grazie ai suoi bracci giovanili, costituiti dal Rotaract e dall'Interact. La bellezza del confronto, dunque, si arricchisce grazie allo scambio di idee tra generazioni diverse. È qui che si innesta un tema caro a Paul Harris e ai rotariani: l'ambiente. Paul Harris amava profondamente l'ambiente che, a partire dal 2020, è diventato una delle aree di intervento del Rotary. L'incontro tra generazioni permette di migliorare il mondo, al di là di ogni retorica; rimanere uniti per fare del bene è proprio uno dei principi rotariani. Per questo, ancora oggi, a centoventuno anni dalla fondazione del Rotary l'eredità più grande lasciata da Paul Harris è questa: fare del bene, in ogni campo, unendo forze, conoscenze, talenti e generazioni.