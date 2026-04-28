Obesità
Obesità
Eventi e cultura

Oltre il peso: comprendere l'obesità, oggi in biblioteca

Evento nell’ambito del Progetto Rotary Educational

Trani - martedì 28 aprile 2026
Martedì 28 aprile 2026, alle ore 18.00, il Presidente del Rotary Club di Trani, dott. Giuseppe Papagno, in collaborazione con il Comune di Trani, nell'ambito del Progetto Rotary Educational, invita a partecipare all'incontro sul tema dal titolo OLTRE IL PESO… COMPRENDERE L'OBESITÀ.

L'obesità è una condizione multifattoriale – genetica, sociale, psicologica – e non una semplice questione di chili. Vi è la necessità di realizzare approcci integrati e di superare i pregiudizi. Sarebbe importante avviare iniziative di informazione e supporto sul territorio, con l'obiettivo di favorire la diagnosi precoce e percorsi di cura più accessibili. Si intende porre l'attenzione sulla necessità di osservare stili di vita corretti affinché, attraverso una dieta equilibrata, l'attività fisica regolare, l'esclusione del fumo e dell'alcol, si possa ridurre significativamente il rischio di sviluppare tumori
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Rotary Club
Altri contenuti a tema
Il Rotary di Trani premia le eccellenze del territorio nella 37^ edizione del Premio Professionalità Il Rotary di Trani premia le eccellenze del territorio nella 37^ edizione del Premio Professionalità La cerimonia è avvenuta martedì 14 aprile nella splendida cornice del ristorante “Il Melograno” sede del club tranese
La leadership per le nuove generazioni: un confronto in biblioteca a Trani Scuola e Lavoro La leadership per le nuove generazioni: un confronto in biblioteca a Trani L’evento è stato organizzato dal Rotary Club di Trani in collaborazione con la biblioteca comunale “Giovanni Bovio”
Leadership by example: il Rotary al servizio delle Nuove Generazioni Leadership by example: il Rotary al servizio delle Nuove Generazioni L'incontro organizzato dal Rotary Club di Trani in collaborazione con la biblioteca "Giovanni Bovio" si terrà venerdì 27 marzo alle ore 9:00
Il Rotary festeggia 121 anni con una lectio su Paul Harris a Trani Il Rotary festeggia 121 anni con una lectio su Paul Harris a Trani La serata di ieri è stata dedicata al pensiero del fondatore dell’organizzazione internazionale
Federico, Eleanor, Rocco: la memoria dimenticata. Parlando di diritti umani a Trani Federico, Eleanor, Rocco: la memoria dimenticata. Parlando di diritti umani a Trani Lo spettacolo, tra lettura e musica, è stato organizzato dal Rotaract Club di Trani per ricordare l’importanza del rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo
Salute e benessere: una donazione del Rotary per il liceo “Vecchi” di Trani Scuola e Lavoro Salute e benessere: una donazione del Rotary per il liceo “Vecchi” di Trani Donati un tapis - roulant e una cyclette al liceo scientifico nell'ambito del service su salute benessere rivolto agli istituti superiori tranesi
Prevenzione oncologica: intervista al dottor Matteo Landriscina Prevenzione oncologica: intervista al dottor Matteo Landriscina L’incontro si è svolto venerdì in biblioteca nell’ambito del “Rotary Educational”
Il Rotary Club di Trani per la salute come scelta consapevole Associazioni Il Rotary Club di Trani per la salute come scelta consapevole Incontro in Biblioteca per strategie e stili di vita per la prevenzione oncologica
L'Innovazione tra i banchi: gli studenti del Liceo "V. Vecchi " di Trani alla scoperta della Fabbricazione Digitale
28 aprile 2026 L'Innovazione tra i banchi: gli studenti del Liceo "V. Vecchi" di Trani alla scoperta della Fabbricazione Digitale
Amiu, oggi assemblea sindacale dei lavoratori: possibili disagi
28 aprile 2026 Amiu, oggi assemblea sindacale dei lavoratori: possibili disagi
La “Pasquetta di sangue” del 1943, Trani non dimentica
28 aprile 2026 La “Pasquetta di sangue” del 1943, Trani non dimentica
Il tranese Luca Mammolino entra nell'albo d'oro delle Eccellenze dello Sport Pugliese
28 aprile 2026 Il tranese Luca Mammolino entra nell'albo d'oro delle Eccellenze dello Sport Pugliese
“Città del futuro”: i candidati Amalia Palma ed Anselmo Mannatrizio presentano il loro programma
27 aprile 2026 “Città del futuro”: i candidati Amalia Palma ed Anselmo Mannatrizio presentano il loro programma
Trani, la sfida civica di Marinaro: «Solo i cittadini possono dire al Sindaco cosa fare»
27 aprile 2026 Trani, la sfida civica di Marinaro: «Solo i cittadini possono dire al Sindaco cosa fare»
Recuperata la Peugeot caduta nelle acque del porto di Trani venerdì sera
27 aprile 2026 Recuperata la Peugeot caduta nelle acque del porto di Trani venerdì sera
La rivoluzione della visione arriva al Mercato settimanale di Trani: domani il Rodenstock Van con Ottica Pistillo
27 aprile 2026 La rivoluzione della visione arriva al Mercato settimanale di Trani: domani il Rodenstock Van con Ottica Pistillo
Roberta D’Antino, la piccola stella dell’APD Judo Trani: eccellenza pugliese e talento che conquista l’Italia
27 aprile 2026 Roberta D’Antino, la piccola stella dell’APD Judo Trani: eccellenza pugliese e talento che conquista l’Italia
Amministrative a Trani, Franco Giusto scende in campo: «Costruire una comunità più sana, più viva e più sicura»
27 aprile 2026 Amministrative a Trani, Franco Giusto scende in campo: «Costruire una comunità più sana, più viva e più sicura»
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.