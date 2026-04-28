Oltre il peso: comprendere l'obesità, oggi in biblioteca

Martedì 28 aprile 2026, alle ore 18.00, il Presidente del Rotary Club di Trani, dott. Giuseppe Papagno, in collaborazione con il Comune di Trani, nell'ambito del Progetto Rotary Educational, invita a partecipare all'incontro sul tema dal titolo OLTRE IL PESO… COMPRENDERE L'OBESITÀ.L'obesità è una condizione multifattoriale – genetica, sociale, psicologica – e non una semplice questione di chili. Vi è la necessità di realizzare approcci integrati e di superare i pregiudizi. Sarebbe importante avviare iniziative di informazione e supporto sul territorio, con l'obiettivo di favorire la diagnosi precoce e percorsi di cura più accessibili. Si intende porre l'attenzione sulla necessità di osservare stili di vita corretti affinché, attraverso una dieta equilibrata, l'attività fisica regolare, l'esclusione del fumo e dell'alcol, si possa ridurre significativamente il rischio di sviluppare tumori