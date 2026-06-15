Arcidiocesi di Trani, tutto pronto per il nuovo Centro Pastorale Diocesano: inaugurazione il 24 giugno

, si terrà l'inaugurazione ufficiale del nuovoa Trani. L'evento si svolgerà in un'occasione di forte comunione comunitaria: l'annuale Assemblea diocesana. L'opera era stata annunciata ufficialmente dall'Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo il 16 aprile 2025, durante l'omelia della Messa Crismale.La struttura sorge negli spazi dell'(situato a Trani in, ex via Andria 157), generosamente donato all'Arcidiocesi dalle sorelle Clarisse. Negli ultimi mesi, l'edificio è stato sottoposto a importanti lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale per rispondere alle sue nuove finalità. Il Centro è stato concepito come una vera e propria "casa comune", ospiterà gli uffici della Curia e i servizi pastorali., le consulte diocesane e gli spazi di incontro, coordinamento e formazione per parrocchie, associazioni e movimenti del territorio.Essendo un luogo nato da tutti e per tutti, è ancora attiva laper coprire i costi sostenuti per i lavori di riqualificazione. Chiunque volesse offrire il proprio contributo può effettuare un bonifico bancario:ARCIDIOCESI DI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIEIT91 W030 6909 6061 0000 0071 291"Contributo per il Centro Pastorale Diocesano"Con questa apertura, la diocesi si dota di un'infrastruttura chiave per favorire la sinergia, la crescita spirituale e la condivisione tra le diverse anime della comunità locale.