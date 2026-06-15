Centro Pastorale Diocesano ex Clarisse
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Religioni

Arcidiocesi di Trani, tutto pronto per il nuovo Centro Pastorale Diocesano: inaugurazione il 24 giugno

Un nuovo punto di riferimento per la comunità ecclesiale sta per aprire le sue porte

Trani - lunedì 15 giugno 2026 7.29
Mercoledì 24 giugno 2026, alle ore 19:30, si terrà l'inaugurazione ufficiale del nuovo Centro Pastorale Diocesano a Trani. L'evento si svolgerà in un'occasione di forte comunione comunitaria: l'annuale Assemblea diocesana. L'opera era stata annunciata ufficialmente dall'Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo il 16 aprile 2025, durante l'omelia della Messa Crismale.

La struttura sorge negli spazi dell'ex monastero di San Giovanni (situato a Trani in via Don Tonino Bello 5, ex via Andria 157), generosamente donato all'Arcidiocesi dalle sorelle Clarisse. Negli ultimi mesi, l'edificio è stato sottoposto a importanti lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale per rispondere alle sue nuove finalità. Il Centro è stato concepito come una vera e propria "casa comune", ospiterà gli uffici della Curia e i servizi pastorali., le consulte diocesane e gli spazi di incontro, coordinamento e formazione per parrocchie, associazioni e movimenti del territorio.

Essendo un luogo nato da tutti e per tutti, è ancora attiva la raccolta fondi per coprire i costi sostenuti per i lavori di riqualificazione. Chiunque volesse offrire il proprio contributo può effettuare un bonifico bancario:
Intestazione: ARCIDIOCESI DI TRANI-BARLETTA-BISCEGLIE
IBAN: IT91 W030 6909 6061 0000 0071 291
Causale: "Contributo per il Centro Pastorale Diocesano"

Con questa apertura, la diocesi si dota di un'infrastruttura chiave per favorire la sinergia, la crescita spirituale e la condivisione tra le diverse anime della comunità locale.
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