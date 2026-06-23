Centro Pastorale Diocesano a Trani. <span>Foto credits</span>
Centro Pastorale Diocesano a Trani. Foto credits
Religioni

Trani e l’Arcidiocesi si ritrovano per l’Assemblea Diocesana: inaugura il nuovo Centro Pastorale e rilancia la missione della Chiesa locale

Mercoledì 24 giugno l’incontro conclusivo dell’anno pastorale. Al centro il tema “Io sono una missione su questa terra” e l’apertura della nuova “casa comune” della diocesi

Trani - martedì 23 giugno 2026 7.23
La comunità ecclesiale di Trani-Barletta-Bisceglie si prepara a vivere uno degli appuntamenti più significativi dell'anno pastorale. Mercoledì 24 giugno 2026, alle ore 19.30, il nuovo Centro Pastorale Diocesano di Trani ospiterà l'Assemblea Diocesana, momento di incontro, verifica e condivisione che riunirà vescovo, sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, laici e laiche provenienti dalle diverse realtà dell'Arcidiocesi. L'incontro, dal titolo "Io sono una missione su questa terra", rappresenterà non soltanto la conclusione del cammino pastorale dell'anno, ma anche l'occasione per inaugurare ufficialmente il nuovo Centro Pastorale Diocesano, destinato a diventare il cuore organizzativo e formativo della vita ecclesiale del territorio.

Nella lettera di convocazione indirizzata alla comunità diocesana, l'Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo richiama il percorso avviato dal Cammino sinodale delle Chiese in Italia e invita tutti a riscoprire la dimensione missionaria della fede. «Nello Spirito del Signore Risorto – scrive l'Arcivescovo – ciascuno può dire: "Io sono una missione su questa terra". La fede non può essere data mai per scontata, persino nei nostri luoghi religiosi, se non decidiamo di lasciarci cambiare dall'incontro con Gesù e di renderci disponibili all'annuncio del suo Vangelo nel mondo attuale, con le sue conquiste e le sue fragilità». Parole che sintetizzano il significato profondo dell'assemblea: rendere grazie per il cammino compiuto, ma soprattutto guardare al futuro con rinnovato slancio evangelico e pastorale.

L'appuntamento sarà inoltre segnato dall'inaugurazione del nuovo Centro Pastorale Diocesano, realizzato negli spazi dell'ex monastero di San Giovanni, in via Don Tonino Bello 5 (già via Andria 157). La struttura era stata annunciata ufficialmente dallo stesso mons. D'Ascenzo durante la Messa Crismale del 16 aprile 2025 e prende forma grazie alla generosa donazione delle sorelle Clarisse. Negli ultimi mesi l'edificio è stato interessato da importanti lavori di riqualificazione e adeguamento funzionale che ne hanno trasformato gli spazi in una vera e propria "casa comune" della diocesi. Qui troveranno sede gli uffici della Curia, i servizi pastorali, le consulte diocesane e numerosi ambienti dedicati alla formazione, all'incontro e al coordinamento delle attività di parrocchie, associazioni e movimenti ecclesiali.

Non si tratta semplicemente di una nuova sede amministrativa, ma di un luogo pensato per favorire relazioni, progettualità condivise e crescita comunitaria. Un'infrastruttura pastorale che punta a rafforzare la sinergia tra le diverse realtà ecclesiali e a rendere più efficace l'azione della Chiesa locale sul territorio. Proprio perché concepito come un'opera di tutti e per tutti, resta attiva la raccolta fondi destinata a sostenere i costi sostenuti per la ristrutturazione e l'allestimento degli ambienti. Un segno concreto di corresponsabilità che accompagna la nascita di una struttura destinata a servire le generazioni future.

Per favorire la partecipazione all'Assemblea Diocesana, la diocesi ha predisposto un piano parcheggi con aree dedicate nelle vicinanze del nuovo Centro Pastorale. Chi raggiungerà Trani dalla SS16 bis, uscita Trani Nord-via Andria, oppure da via Superga, potrà utilizzare gli spazi di sosta di via Lussemburgo, via Olanda, via Danimarca, via Jean-Marie Pardessus e Piazza Altiero Spinelli. Per chi arriverà da via Giacchetti sarà invece possibile accedere direttamente al parcheggio di Piazza Altiero Spinelli. Personale del servizio d'ordine sarà presente lungo i percorsi per agevolare gli spostamenti e indirizzare i partecipanti.

L'Assemblea del 24 giugno assume così un valore che va oltre il tradizionale appuntamento di fine anno pastorale. Sarà il momento in cui una comunità si ritrova per leggere il cammino compiuto, ringraziare per i frutti maturati e inaugurare uno spazio destinato a diventare simbolo concreto di comunione, corresponsabilità e missione. Una serata che segna l'inizio di una nuova fase per l'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, chiamata a vivere con rinnovata consapevolezza quella vocazione che dà il titolo all'intero incontro: essere, ciascuno nel proprio quotidiano, una missione nel mondo.
Locandina
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Focus parcheggi a Trani
Focus parcheggi a Trani
Lettera dell'ArcivescovoLettera dell'Arcivescovo
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