A Trani il progetto della Fondazione S.E.C.A. per l’VIII Centenario del Transito di San Francesco

In occasione dell'ottavo centenario del Transito di Francesco d'Assisi, la Fondazione S.E.C.A. si prepara a presentare un articolato progetto culturale e spirituale che accompagnerà la comunità nei prossimi mesi attraverso eventi, incontri, arte e musica dedicati alla figura del Santo di Assisi. Un percorso pensato per valorizzare il patrimonio religioso e culturale del territorio, creando occasioni di riflessione, partecipazione e condivisione nel segno della spiritualità francescana.La presentazione ufficiale dell'iniziativa si terrà giovedì 21 maggio 2026, alle ore 18, presso la Sala San Nicola Pellegrino di Palazzo Broquier, in via Beltrani 17 a Trani, nel corso di una conferenza stampa promossa dalla Fondazione S.E.C.A.Come spiegato dal direttore del Polo Museale, Graziano Urbano, si tratta di "un progetto a più tappe" che accompagnerà il territorio fino al mese di ottobre attraverso "un palinsesto in cui la storia si fa racconto, l'arte diventa preghiera e la musica si trasforma in respiro corale".Alla conferenza stampa, che vedrà la presenza di Don Sergio Pellegrini, Vicario Generale dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, prenderanno parte:• Don Gaetano Lops, Rettore della Cattedrale di Trani• Ing. Antonio Ragno, Direttore dell'Ufficio Beni culturali ed Edilizia di culto• Arch. Giuseppe D'Angelo, Presidente Vicario della Fondazione S.E.C.A• Dott. Graziano Urbano, Direttore del Polo Museale di TraniL'incontro sarà moderato dal Diac. Riccardo Losappio, Direttore dell'Ufficio diocesano cultura e comunicazioni sociali