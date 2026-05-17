A Trani la Giornata Diocesana delle Confraternite: appuntamento in Cattedrale

Si svolgerà questa mattina, domenica 17 maggio 2026, presso la Basilica Cattedrale di Trani, un momento di fede, condivisione e preghiera, la Giornata Diocesana delle Confraternite promossa dall'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie. L'evento rappresenterà un importante momento di incontro e comunione per le confraternite del territorio, unite nel segno della fede, della tradizione e dell'appartenenza ecclesiale. Il programma prevede l'accoglienza e le iscrizioni a partire dalle ore 9, seguite dalle attività comunitarie alle 9.30. La mattinata culminerà alle ore 11.30 con la Celebrazione Eucaristica presieduta dall'arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo.Le confraternite continuano ancora oggi a rappresentare una presenza fondamentale nella vita religiosa e sociale delle comunità locali. Custodi di tradizioni secolari, della pietà popolare e delle celebrazioni che caratterizzano i momenti più significativi dell'anno liturgico, esse svolgono anche un'importante funzione educativa e solidale, promuovendo valori di fraternità, servizio, carità e vicinanza verso i più fragili. In molte realtà del territorio diocesano, le confraternite costituiscono infatti un autentico punto di riferimento umano e spirituale, capace di unire generazioni diverse nel segno della devozione e dell'impegno concreto verso la comunità. La giornata di oggi vuole essere anche un'occasione per riaffermare questo ruolo prezioso all'interno della Chiesa e della società civile.