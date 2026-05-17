Trani - Basilica Cattedrale
Trani - Basilica Cattedrale
Religioni

A Trani la Giornata Diocesana delle Confraternite: appuntamento in Cattedrale

Questa mattina confratelli e consorelle dell’Arcidiocesi riuniti nella Basilica Cattedrale

Trani - domenica 17 maggio 2026 7.57
Si svolgerà questa mattina, domenica 17 maggio 2026, presso la Basilica Cattedrale di Trani, un momento di fede, condivisione e preghiera, la Giornata Diocesana delle Confraternite promossa dall'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie. L'evento rappresenterà un importante momento di incontro e comunione per le confraternite del territorio, unite nel segno della fede, della tradizione e dell'appartenenza ecclesiale. Il programma prevede l'accoglienza e le iscrizioni a partire dalle ore 9, seguite dalle attività comunitarie alle 9.30. La mattinata culminerà alle ore 11.30 con la Celebrazione Eucaristica presieduta dall'arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo.

Le confraternite continuano ancora oggi a rappresentare una presenza fondamentale nella vita religiosa e sociale delle comunità locali. Custodi di tradizioni secolari, della pietà popolare e delle celebrazioni che caratterizzano i momenti più significativi dell'anno liturgico, esse svolgono anche un'importante funzione educativa e solidale, promuovendo valori di fraternità, servizio, carità e vicinanza verso i più fragili. In molte realtà del territorio diocesano, le confraternite costituiscono infatti un autentico punto di riferimento umano e spirituale, capace di unire generazioni diverse nel segno della devozione e dell'impegno concreto verso la comunità. La giornata di oggi vuole essere anche un'occasione per riaffermare questo ruolo prezioso all'interno della Chiesa e della società civile.
locandina
locandina
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Arcidiocesi di Trani
Altri contenuti a tema
“Custodire voci e volti umani”: il messaggio dell’Arcivescovo D’Ascenzo per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali “Custodire voci e volti umani”: il messaggio dell’Arcivescovo D’Ascenzo per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali Nel messaggio il richiamo al valore sacro della persona e l'invito a un uso consapevole delle tecnologie e dell’intelligenza artificiale: “La comunicazione non perda mai il volto umano”
Trani celebra la conclusione dell’anno catechistico: in festa “Nicola e Francesco, pellegrini di pace” Trani celebra la conclusione dell’anno catechistico: in festa “Nicola e Francesco, pellegrini di pace” Domenica 10 maggio corteo, celebrazione eucaristica e festa finale in Cattedrale con bambini, famiglie e gruppi parrocchiali uniti nel segno della pace e della condivisione
Si è spento il prof.Luigi De Pinto già docente dell'ISSR di Trani Attualità Si è spento il prof.Luigi De Pinto già docente dell'ISSR di Trani Le città di Trani e Bisceglie piangono la scomparsa dello psicologo: aveva 74 anni. I funerali lunedi 27/04
Trani, siglato il patto per la Cattedrale: più orari, luce e inclusione per il simbolo della città Speciale Trani, siglato il patto per la Cattedrale: più orari, luce e inclusione per il simbolo della città Accordo storico tra Comune e Arcidiocesi per potenziare la fruizione turistica e religiosa del "Monumento messaggero di pace": stanziati fondi annuali per migliorare l'accoglienza e la valorizzazione scientifica.
L'Arcivescovo mons. Leonardo D’Ascenzo ha inaugurato stamani la nuova sede della mensa della Caritas diocesana L'Arcivescovo mons. Leonardo D’Ascenzo ha inaugurato stamani la nuova sede della mensa della Caritas diocesana L’evento si colloca nel contesto del Giubileo 2025 come "segno di speranza”
Pasqua è l’incontro con il Risorto che ama e si dona: il messaggio dell’Arcivescovo D’Ascenzo Pasqua è l’incontro con il Risorto che ama e si dona: il messaggio dell’Arcivescovo D’Ascenzo Un augurio che diventa invito alla responsabilità: vivere la Pasqua come testimonianza concreta di amore, pace e partecipazione nella vita quotidiana
Trani, il messaggio dell’Arcivescovo alla comunità diocesana: “Essere luce di Risurrezione nella vita quotidiana” Trani, il messaggio dell’Arcivescovo alla comunità diocesana: “Essere luce di Risurrezione nella vita quotidiana” Pubblicata la riflessione dell’incontro con le aggregazioni laicali: un richiamo alla comunione e alla testimonianza in vista della Pasqua
Benevento, prende quota il nome di Mons. D’Ascenzo: possibile trasferimento dall’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie Benevento, prende quota il nome di Mons. D’Ascenzo: possibile trasferimento dall’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie L’indiscrezione è rilanciata dalla Gazzetta di Benevento, ma dalla diocesi nessuna conferma ufficiale
Vasto incendio in un capannone in territorio di Trani sulla ex 231 tra Andria e Corato
17 maggio 2026 Vasto incendio in un capannone in territorio di Trani sulla ex 231 tra Andria e Corato
Trani, l'Osservatorio De Feudis viviseziona la Relazione di Fine Mandato: «Altro che rilancio, i documenti ufficiali certificano ritardi e criticità»
17 maggio 2026 Trani, l'Osservatorio De Feudis viviseziona la Relazione di Fine Mandato: «Altro che rilancio, i documenti ufficiali certificano ritardi e criticità»
Settimana della Scienza 2026: l’Istituto Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio diventa laboratorio di futuro
17 maggio 2026 Settimana della Scienza 2026: l’Istituto Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio diventa laboratorio di futuro
Trani Marathon protagonista ad Andria: titolo italiano per Nicola De Cillis
17 maggio 2026 Trani Marathon protagonista ad Andria: titolo italiano per Nicola De Cillis
“Custodire voci e volti umani”: il messaggio dell’Arcivescovo D’Ascenzo per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali
17 maggio 2026 “Custodire voci e volti umani”: il messaggio dell’Arcivescovo D’Ascenzo per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali
Il KVDO si aggiudica la prima edizione dell’Identity Cup: sconfitta la Soccer Trani ai calci di rigore
16 maggio 2026 Il KVDO si aggiudica la prima edizione dell’Identity Cup: sconfitta la Soccer Trani ai calci di rigore
Elezioni Trani 2026: Presentata la candidatura di Donata Di Meo. «Politica è ascolto quotidiano, pronti a completare le grandi opere»
16 maggio 2026 Elezioni Trani 2026: Presentata la candidatura di Donata Di Meo. «Politica è ascolto quotidiano, pronti a completare le grandi opere»
Oostende-Soccer Trani, è il giorno: appuntamento con la storia per la società tranese
16 maggio 2026 Oostende-Soccer Trani, è il giorno: appuntamento con la storia per la società tranese
Giovani ingegneri premiati a Trani: innovazione e sostenibilità protagoniste delle migliori tesi
16 maggio 2026 Giovani ingegneri premiati a Trani: innovazione e sostenibilità protagoniste delle migliori tesi
«Un sogno che rinasce»: domani l'inaugurazione del centro parrocchiale rinnovato di Santa Maria delle Grazie
16 maggio 2026 «Un sogno che rinasce»: domani l'inaugurazione del centro parrocchiale rinnovato di Santa Maria delle Grazie
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.