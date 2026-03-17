Benevento, prende quota il nome di Mons. D’Ascenzo: possibile trasferimento dall’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie

Potrebbe essereil nuovo protagonista di un possibile riassetto ecclesiastico che coinvolgerebbe la diocesi di Benevento che si appresta a salutare il suo presule mons.eletto vescovo, da, ad Assisi e Foligno. A rilanciare con forza questa ipotesi è stata la Gazzetta di Benevento lo scorso, indicando proprio l'attuale arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie come uno dei nomi più accreditati: le indiscrezioni parlerebbero di una terna sotto esame per la scelta del successore ai cui nomi si aggiunto quello di mons.Questa voce che, nelle ultime ore, sta trovando crescente attenzione anche in ambito locale, sta alimentando interrogativi su un eventuale futuro lontano dalla guida dell'arcidiocesi pugliese. Dal, infatti, mons.è alla guida dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, una delle realtà ecclesiastiche più antiche e prestigiose del Sud Italia. Nel corso del suo episcopato gli viene riconosciuto uno stile pastorale improntato all'equilibrio, all'ascolto e alla cura delle comunità, con una particolare attenzione ai percorsi formativi e alle fragilità sociali del territorio. Proprio questo profilo, secondo le indiscrezioni, lo renderebbe una figura idonea per un incarico in una realtà complessa come quella beneventana.Al momento, tuttavia, si tratta di. Dall'arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie non arrivano riscontri ufficiali sull'ipotesi di trasferimento, né comunicazioni che possano avvalorare le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. Resta dunque una possibilità ancora tutta da verificare, ma che continua a far discutere, anche alla luce del rilievo della figura di mons. D'Ascenzo nel panorama ecclesiale del Mezzogiorno.