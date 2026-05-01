Irma Parente e Giuseppe Caporale - Trani Tradizioni
Irma Parente e Giuseppe Caporale - Trani Tradizioni
Associazioni

Settimana medievale dal 7 al 9 agosto a Trani, svelati i nuovi volti dei Reali

Macchina organizzativa in moto per il tradizionale appuntamento estivo

Trani - venerdì 1 maggio 2026 05.49
Ci sono tradizioni che non si limitano a essere ricordate, ma che continuano a vivere, a trasformarsi, a respirare insieme alla città. A Trani, La Settimana Medioevale è tutto questo: un rito collettivo, un viaggio nella memoria che, anno dopo anno, si rinnova senza perdere la propria identità. Dal 7 al 9 agosto 2026, la città tornerà a vestirsi di storia, luce e suggestione, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi e significativi del calendario culturale. Un evento che non è solo rievocazione, ma racconto vivo di un passato che continua a scorrere nelle pietre, nel mare e nelle architetture simbolo del territorio, come il Castello Svevo di Trani. Nuovi scenari, l'edizione 2026 si presenta con un'importante novità logistica: a causa della momentanea cantierizzazione di Piazza Re Manfredi, il cuore della manifestazione si sposterà nella suggestiva Piazza Duomo, uno dei luoghi più iconici e scenografici della città. Un cambiamento che non rappresenta una rinuncia, ma un'opportunità: quella di riscoprire nuovi spazi e nuove prospettive, mantenendo saldo il legame con i luoghi simbolo della storia cittadina. Resta infatti viva e centrale la collaborazione con il Castello, custode autentico della memoria medievale, che continuerà ad essere protagonista delle attività e delle esperienze culturali.
Svelati i nuovi Reali: volti, emozioni, storia. In questo scenario carico di fascino, l'organizzazione de Le Nozze di Re Manfredi è orgogliosa di presentare i nuovi protagonisti della rievocazione:
Giuseppe Caporale, nel ruolo di Re Manfredi, e Irma Parente, nel ruolo di Elena Comneno. Per Giuseppe Caporale si tratta di un ritorno significativo: dopo aver già interpretato il sovrano, torna a vestire i suoi panni con una maturità artistica e umana ancora più profonda. La sua esperienza nel coaching e nella relazione umana si traduce in una presenza scenica intensa e autentica, capace di restituire un Manfredi carismatico, complesso e profondamente umano. Al suo fianco, Irma Parente porterà in scena una Elena Comneno elegante, espressiva e vibrante. Giovane ballerina con una formazione completa e una naturale capacità interpretativa, incarna una figura femminile forte e raffinata, capace di comunicare emozioni con grazia e intensità. Due interpreti, due percorsi, una sola missione: dare vita a una storia che continua a emozionare e unire. La storia che educa: il Medioevo per i più piccoli. La Settimana Medioevale 2026 guarda anche al futuro, coinvolgendo le nuove generazioni in un'esperienza educativa immersiva. Grazie alla collaborazione tra l'associazione Trani Tradizioni e la guida turistica Mariagrazia Marchese, prende vita un percorso dedicato alle scuole primarie all'interno del Castello Svevo. Un vero e proprio viaggio nel tempo: visite guidate animate, racconti, leggende e una coinvolgente "caccia ai tesori" tra epigrafi, stemmi e simboli scolpiti nella pietra. A completare l'esperienza, un laboratorio creativo in cui ogni bambino realizzerà il proprio stemma personale, trasformando la storia in un'occasione di scoperta di sé. Un progetto che unisce cultura, gioco e identità, rendendo il passato uno strumento vivo per comprendere il presente. La Settimana Medioevale si conferma così non solo un evento, ma un'esperienza condivisa, capace di coinvolgere cittadini, visitatori e nuove generazioni in un racconto che non smette di emozionare. Perché a Trani, la storia non è mai davvero passata: è presente, viva, e pronta ancora una volta a tornare in scena. Seguiranno aggiornamenti sulle nuove novità
Trani Tradizioni la Settimana Medievale
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