Tornano i bagni pubblici al Mercato di Trani

Ilha accolto l'insistente richiesta delle Associazioni di Rappresentanza e il competenteha provveduto ad affidare il servizio di noleggio dei bagni da allestire durante tutti i martedì di svolgimento del mercato settimanale. Nei mesi scorsi la polemica aveva raggiunti livelli elevati a causa del venir meno di questo servizio essenziale per consumatori, operatori ed utenti. Un servizio che venne meno ma che, sempre dopo la pressione delle Associazioni, fu sostituito con l'uso dei bagni presenti nel vicino Palazzetto dello Sporto, ora interessato da opere di manutenzione.Dopo aver ricevuto la Determinazione Dirigenziale, colui che aveva portato avanti questa battaglia di civiltà, il Sindacalista, Presidente CasAmbulanti, ha dichiarato: "il ritorno dei bagni amovibili nel mercato settimanale del martedì è importante perché non si tratta di un privilegio o di qualcosa di superfluo bensì di un segnale di dignità per coloro che, frequentando il mercato come consumatori, utenti ed operatori, possano usufruirne. In passato abbiamo fortemente stigmatizzato le parole di qualche personaggio tranese, manager del nulla, che aveva persino osato offendere anche le donne esprimendosi cosi: "Una situazione insostenibile ed inaccettabile e che il più delle volte costringe gli ambulanti a cercare angoli nascosti per far fronte ai loro bisogni. Più difficile e imbarazzante è, invece, la situazione per le donne ambulanti". Un'uscita disgustosa che abbiamo fortemente condannato. Da martedì 2 dicembre 2025 nel mercato settimanale di Trani tornano dunque i bagni. Ho personalmente invitato l'Assessore al commercio, l'arch. Alessandro Capone, ad essere presente sul posto, alle ore 9,00 durante il mercato in via Falcone, in modo da scambiare anche gli auguri natalizi con gli operatori del mercato che vorrebbero avere il piacere di conoscerlo" – conclude Montaruli.