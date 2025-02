Mercato settimanale a Trani, dopo la denuncia di Casambulanti arrivano i bagni pubblici

Ha fatto rumore l'ispezione del Presidente CasAmbulanti, Savino Montaruli, al mercato del martedì a Trani. Dopo la denuncia pubblica dell'assenza di servizi igienici è arrivata l'immediata reazione dell'Ente comunale che, con una nota a firma dell'Assessore SUAP, arch.Alessandro Capone, ha informato l'Associazione di Rappresentanza che, nelle more della procedura di affidamento per il noleggio bagni chimici per le esigenze igienico-sanitarie dei commercianti e dei frequentatori del mercato settimanale, provvisoriamente sarà possibile utilizzare i bagni all'interno del Palazzetto dello Sport "Tommaso Assi".Moderatamente e parzialmente soddisfatto il Presidente CasAmbulanti, l'Attivista Sindacale Savino Montaruli, che ha dichiarato: "prendo atto dell'attenzione espressa dall'Assessore Capone, che invito a convocare con urgenza le Sigle di Rappresentanza per discutere della gravesituazione del piccolo commercio a Trani e dello spreco di denaro pubblico che nessun beneficio sta arrecando al sistema produttivo locale in crisi. In quanto all'utilizzo dei servizi igienici all'interno delPalazzetto dello Sport questa soluzione è davvero precaria, visto che gli operatori non possono lasciare la loro postazione per recarsi in quel luogo. Questo significa che bisogna assolutamente accelerare l'affidamento per il noleggio dei bagni chimici" – conclude Montaruli.