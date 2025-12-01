Bagni chimici per il mercato settimanale a Trani

Determina NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER ESIGENZE DEL MERCATO SETTIMANALE Documento PDF

Con Determinazione Dirigenziale (SUAP) n. 1632 del 27 novembre 2025, il Comune di Trani ha approvato l'affidamento diretto del servizio di noleggio di bagni chimici per garantire le condizioni igienico-sanitarie necessarie alche si svolge ogni martedì in Via Falcone. La decisione si è resa necessaria a seguito dell'indisponibilità dei servizi igienici precedentemente utilizzati, situati presso il Palazzetto dello Sport "T. Assi", ora destinato a lavori di manutenzione.Il servizio, affidato alla società, prevede il noleggio di(uno per uomini e uno per donne/inabili), da posizionare in un'area comunale lungo Via Falcone, nei pressi della ferrovia. L'affidamento comprende la consegna, il posizionamento settimanale, la manutenzione, il trasporto e lo smaltimento dei reflui. L'affidamento ha una durata compresa tra il(per un totale di 26 giornate di mercato) e comporta un impegno di spesa complessivo di(IVA inclusa).La procedura è avvenuta tramite affidamento diretto, in quanto l'importo rientra nella soglia prevista dall'articolo 50, comma 1, lettera b), del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). La spesa è stata imputata al bilancio comunale, coprendo sia l'esercizio finanziario 2025 (per dicembre) che il 2026 (fino a maggio). (tl@)