Bagni chimici per il mercato settimanale a Trani

Affidamento diretto il servizio di noleggio WC in Via Falcone, spesa complessiva di quasi 3.000 euro fino a maggio 2026

Trani - lunedì 1 dicembre 2025
Con Determinazione Dirigenziale (SUAP) n. 1632 del 27 novembre 2025, il Comune di Trani ha approvato l'affidamento diretto del servizio di noleggio di bagni chimici per garantire le condizioni igienico-sanitarie necessarie al mercato settimanale che si svolge ogni martedì in Via Falcone. La decisione si è resa necessaria a seguito dell'indisponibilità dei servizi igienici precedentemente utilizzati, situati presso il Palazzetto dello Sport "T. Assi", ora destinato a lavori di manutenzione.

Il servizio, affidato alla società SEBACH SpA, prevede il noleggio di due WC chimici (uno per uomini e uno per donne/inabili), da posizionare in un'area comunale lungo Via Falcone, nei pressi della ferrovia. L'affidamento comprende la consegna, il posizionamento settimanale, la manutenzione, il trasporto e lo smaltimento dei reflui. L'affidamento ha una durata compresa tra il 1° dicembre 2025 e il 31 maggio 2026 (per un totale di 26 giornate di mercato) e comporta un impegno di spesa complessivo di € 2.949,96 (IVA inclusa).

La procedura è avvenuta tramite affidamento diretto, in quanto l'importo rientra nella soglia prevista dall'articolo 50, comma 1, lettera b), del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). La spesa è stata imputata al bilancio comunale, coprendo sia l'esercizio finanziario 2025 (per dicembre) che il 2026 (fino a maggio). (tl@)
