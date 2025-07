Trani, emergenza per incendi e primo soccorso all'area mercatale : CasAmbulanti e Polizia Locale in allerta, ma l'Assessore al Commercio tace su altro.

Alla denuncia pubblica dell' associazionepartita dall'Ufficio di Presidenza lo scorso 25 giugno e con la quale si richiamava l'attenzione degli Enti in relazione al pericolo d'incendio di vegetazione eventualmente presente nei pressi delle aree mercatali della città di Trani, giunge il riscontro, dd. 01/07, delil quale, rivolgendosi direttamente alscrive: "Con la presente si fa seguito alla nota/pec a Sua firma ed acquisita al prot. gen. nt. 44056 del 27/06/2025, intesa a richiamare l'attenzione degli Enti in relazione al pericolo d'incendio di vegetazione eventualmente presente nei pressi delle aree mercatali. In merito, giova evidenziare che questo Comando con nota prot. gen. nr. 41567 del 17/06/2025 ha richiamato l'attenzione degli Organi Istituzionali (Comune di Trani - Provincia BAT - Anas Struttura Territoriale della Puglia - RFI - Autostrade per l'Italia - Aslbat) alla cura e manutenzione delle vegetazioni in ottemperanza al Decreto n. 334 del Presidente della Giunta Regionale e dell'Ordinanza Sindacale nr. 18 del 16/06/2025. Mentre, in relazione ai fondi privati vengono assicurati i controlli e, se del caso, eventuali elevate eventuali sanzioni amministrative".Questa la replica del sindacalista: "Ringrazio il Comandante per il suo celere e puntuale riscontro. Spesso gli Enti fanno fatica a comunicare tra di loro ed il rischio è che il meccanismo possa incepparsi e le tragedie, come sappiamo, sono sempre dietro l'angolo. I prossimi giorni saranno ancora più caldi, con temperature estreme che preoccupano anche la categoria degli Ambulanti. Mi auguro che vengano adottate tutte le misure di prevenzione ma anche di pronto soccorso, con la previsione di un'autoambulanza sull'area mercatale come abbiamo fatto ad Andria""Inoltre - continua Il Presidente- in quanto al mio reiterato appello all', purtroppo ad ora restiamo ancora senza riscontro e questo lo ritengo molto grave per chi abbia assunto cariche istituzionali e politiche così importati. Spero che, prima o poi, non debba essere proprio lo stesso Assessore a rincorrerci, magari quando si accorgesse che le condizioni del "suo" mercato sono disastrose o forse quando dovesse arrivare qualche denuncia da chi avverte forte questo disagio disorganizzato. Nonostante l'Assessore preferisca chiudere gli occhi di fronte ai palesi ed evidenti problemi del piccolo commercio tranese in sofferenza, aggravati dallo spreco indiscriminato di denaro pubblico destinato alle attività economiche, ma affidato a cosiddetti "Manager" - conclude Montaruli senza mandargliele a dire - che ne fanno uso improprio, provocando i disastri che sono sotto gli occhi di tutti, restiamo fiduciosi affinché l'Assessore in odore di fine mandato quegli occhi li apra e si renda conto delle condizioni in cui anche questa Amministrazione ha ridotto il commercio tranese".