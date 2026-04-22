Mercato settimanale, si recupera il 26 aprile e il 10 maggio

Il mercato settimanale di via Falcone e Borsellino si svolgerà regolarmente nelle giornate del 26 aprile e del 10 maggio 2026, individuate come date di recupero a seguito delle avverse condizioni meteorologiche che ne avevano impedito lo svolgimento il 17 e il 31 marzo scorsi.Lo stabilisce un'apposita ordinanza (nr.272 del 16/04/2026 allegata) che dispone anche la conseguente chiusura al traffico della viabilità interessata durante le operazioni di allestimento e svolgimento del mercato. L'iniziativa mira a garantire continuità alle attività commerciali e ai servizi per i cittadini, recuperando gli appuntamenti annullati nelle settimane precedenti.