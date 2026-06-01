Mercato del 2 giugno, nessuno stop: attività regolarmente confermate

Nessuna variazione per il mercato settimanale di domani, martedì 2 giugno, giornata in cui si celebra la Festa della Repubblica. La concomitanza con una ricorrenza nazionale aveva sollevato qualche dubbio tra cittadini e operatori, ma la tradizione e i precedenti lasciavano già intuire che l'appuntamento commerciale si sarebbe svolto regolarmente.Del resto, non è raro che i mercati rinviati per condizioni meteorologiche avverse vengano recuperati proprio nelle giornate festive, comprese le domeniche. A fugare definitivamente ogni incertezza è stato Savino Montaruli, rappresentante degli ambulanti, che nella comunicazione inviata all'Amministrazione comunale ha confermato il regolare svolgimento delle attività mercatali