Mercato via Falcone
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Attualità

Mercato del 2 giugno, nessuno stop: attività regolarmente confermate

Gli ambulanti confermano lo svolgimento del tradizionale appuntamento settimanale

Trani - lunedì 1 giugno 2026 14.36
Nessuna variazione per il mercato settimanale di domani, martedì 2 giugno, giornata in cui si celebra la Festa della Repubblica. La concomitanza con una ricorrenza nazionale aveva sollevato qualche dubbio tra cittadini e operatori, ma la tradizione e i precedenti lasciavano già intuire che l'appuntamento commerciale si sarebbe svolto regolarmente.
Del resto, non è raro che i mercati rinviati per condizioni meteorologiche avverse vengano recuperati proprio nelle giornate festive, comprese le domeniche. A fugare definitivamente ogni incertezza è stato Savino Montaruli, rappresentante degli ambulanti, che nella comunicazione inviata all'Amministrazione comunale ha confermato il regolare svolgimento delle attività mercatali
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