Comunali Trani 2026 | Il consenso record dei dieci candidati top di queste amministrative. Statistiche e curiosità.

Top five consiglieri di genere maschile:

Laurora Tommaso (Italia Viva - Marco Galiano) è il maggior suffragato di queste amministrative, 1.231 i voti che incidono sulla propria lista per il 46,65%; Ferrante Fabrizio (Partito Democratico - Marco Galiano), 937 i consensi che incidono sulla propria lista per il 22,05% De Toma Pasquale (Forza Italia - Angelo Guarriello), 817 le preferenze che incidono sulla propria lista per il 37,41% Todisco Cristoforo (Forza Italia - Angelo Guarriello), 727 i voti che incidono sulla propria lista per il 33,29%, siederebbe a Palazzo Palmieri solo se vince Angelo Guarriello; Di Leo Giovanni ( Per Trani - Marco Galiano), 648 i consensi che incidono sulla propria lista per il 31,21%.

Top five consiglieri di genere feminile:

Di Meo Donata (Popolari con Galiano - Marco Galiano) 734 i voti che incidono sulla propria lista per 32,32%; Figliolia Anna (Forza Italia - Angelo Guarriello), 615 i consensi che incidono sulla propria lista per 28,16%, siederebbe a Palazzo Palmieri solo se vince Angelo Guarriello; Vania Valentina (Forza Italia - Angelo Guarriello), 558 le preferenze che incidono sulla propria lista per 25,55% siederebbe a Palazzo Palmieri solo se vince Angelo Guarriello; Merra Raffaella ( Angelo Guarriello Sindaco), 516 i voti che incidono sulla propria lista per 24,41%; Gelso Ornella Fratelli D'Italia Angelo Guarriello 513 che incidono sulla propria lista per 13,73%.

33 sono i candidati che non hanno votato nemmeno per se stessi, voto zero per il 6,63%;

14 quelli che si sono votati da soli, voto uno per il 2,83%;

20 hanno registrato il voto di coppia, voti due per il 4,05%;

119 sono nel range da tre a dieci voti, incidendo per il 24,13%;

64 sono nel range da undici a venti voti, incidendo per 12,98%

38 hanno superato i cento voti, sono il 7,70%;

22 hanno superato i duecento voti, sono il 5,67%;

11 hanno superato i trecento voti, sono il 2,23%

9 hanno superato i quattrocento voti, sono l'1,82%;

11 hanno superato la soglia dei cinquecento voti , sono il 2,23%

1 solo ha superato la soglie dei mille voti ed è stato il consigliere uscente Tommaso Laurora.

La prima tornata elettorale si è conclusa, 494 i candidati al Consiglio Comunale per una campagna elettiva che invece ne doveva designare solo 32 consiglieri che siederanno a Palazzo Palmieri per i prossimi 5 anni guidati dal nuovo Sindaco che verrà deciso al ballottaggio del 7/8 giugno fracoalizione di centrosinistra, ecoalizione di centrodestra. Vediamo la top ten dei maggiori suffragati, sono i primi 5 uomini e le prime cinque donne che hanno raccolto le maggiori preferenze.Dalle urne del 24/25 maggio la certezza di un dato di affluenza del 65,18% ancora in calo rispetto al 2020, segno di lento ma continuo distacco dei cittadini dalla politica cittadina non ancora capace di invertire la rotta nonostante gli appelli al voto arrivati in maniera trasversale. I candidati consiglieri hanno raccolto 36.288 preferenze , ma moltissime vanno lette nella possibilità del doppio voto di genere nell'ambito della stessa lista. Interessante la statistica che riguarda il dettaglio delle preferenze:Il Consiglio Comunale si rinnoverà per quasi il 50%, coloro infatti che lasceranno di sicuro il seggio, saranno quindici, o perchè non eletti oppure non candidatisi per scelta all'ultima tornata elettorale. Sono: Antonio Angiolillo, Claudio Biancolillo, Vito Branà, Luigi Cirillo, Giuseppe Corrado, Saverio De Laurentis, Michele Di Gregorio, Denise Di Tullo, Andrea Ferri, Erika Laurora, Anselmo Mannatrizio, Giuseppe Mastrototaro, Luca Morollo, Filiberto Palumbo e Lia Parente.In caso vincesse, fra nuovi o rientri, questi sarebbero i nomi.: Zitoli Francesca, Di Cugno Sabrina, Di Pinto Nicola, Fabbretti Ines, Palma Amalia, Ventura Nicola, Santoro Daniele, Lestingi Francesca, Briguglio Domenico e Corallo Francesco.Merra Raffaella, Gelso Ornella, Roberto Gargiuolo, Rosa Uva e Angelo Guarriello.In caso vincesse, il Consiglio Comunale sarebbe rinnovato per quasi il 65% anche in questa evenienza i nuovi o rientri, sarebbero i: Merra Raffaella, Cinquepalmi Mariagrazia, Mininni Jannuzzi Pasquale, Di Savino Francesco, Ferro Michele, Todisco Cristoforo, Figliolia Anna, Vania Valentina, Sotero Fabrizio, Gelso Ornella, Gargiuolo Roberto, Simone Rosanna, De Simone Giuseppe, Cavalieri Luca, Mescia Antonietta e Altamura Francesco. Sui banchi dellanvece, i nuovi che si siederebbero sarebbero: Rosa Uva, Di Pinto Nicola, Zitoli Francesca, e Marco Galiano.Il nuovo consiglio comunale della Città di Trani sarà sicuramente più rosa, l'assise che si chiude aveva otto donne, consarebbero undici, mentre consarebbero dodici. Sarà dunque il ballottaggio del 7 e 8 giugno non soltanto a decidere il nome del prossimo sindaco della città, ma anche gli equilibri politici e numerici del futuro Consiglio comunale. In queste due settimane, tra trattative, possibili apparentamenti e scelte politiche delle forze escluse dal secondo turno, si giocherà una partita decisiva destinata a incidere direttamente sulla futura governabilità di Palazzo Palmieri e sulla composizione della maggioranza che guiderà Trani nei prossimi anni.