Astradelta, da Trani una nuova voce della musica indipendente: il 17 giugno esce “Bleedink"

Tre generazioni, un solo suono. È questa l'identità di Astradelta, progetto musicale indipendente nato a Trani alla fine del 2025 dall'incontro di sensibilità, esperienze e influenze musicali differenti, fuse in un'unica direzione artistica.Una realtà completamente autoprodotta, dove ogni elemento porta la firma della band: testi, composizione, registrazione, produzione, mix e mastering. Nessun supporto di intelligenza artificiale nella creazione musicale, ma soltanto strumenti, sintetizzatori, tastiere e una forte volontà di costruire un percorso autentico e personale.Dopo il debutto con il singolo "Temporary Solutions", pubblicato nel febbraio 2026, e la reinterpretazione di "Glum" di Hayley Williams arrivata nel marzo successivo, gli Astradelta sono pronti a presentare il loro nuovo lavoro. Il prossimo 17 giugno sarà infatti pubblicato "BLEEDINK", brano che rappresenta il capitolo più elettronico e diretto del progetto.Una produzione caratterizzata da synth scuri, atmosfere intense e ritmiche che richiamano il mondo synthwave, in una ricerca sonora che punta a unire identità contemporanea e radici musicali differenti.«Speriamo che dal brano possa trasudare la nostra voglia di metterci in gioco e la grande passione e dedizione che ci spinge a creare», raccontano gli artisti, orgogliosamente tranesi e desiderosi di condividere prima con la propria città questo nuovo passo artistico.Dietro Astradelta ci sono Delia Tota, voce, chitarre, ukulele, pianoforte, autrice, compositrice e produzione; Nicola Mastronicola alle chitarre, synth, mix e mastering, produzione e registrazione; Gianluca Cafagna al basso, bass synth e produzione.Un progetto nato dal territorio e che guarda oltre i confini locali, con la volontà di trasformare influenze diverse in una proposta musicale personale e riconoscibile. Il 17 giugno, con "BLEEDINK", gli Astradelta aggiungeranno un nuovo tassello al loro percorso