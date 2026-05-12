Santuario Madonna di Fatima
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Scuola e Lavoro

La BaldasSound Orchestra sbarca alla Madonna di Fatima: musica e giovani talenti in concerto

Questa sera alle 20 l’orchestra della scuola “Baldassarre” di Trani si esibirà negli spazi esterni del Santuario

Trani - martedì 12 maggio 2026 9.47 Comunicato Stampa
Ancora una volta torna ad esibirsi in un concerto pubblico la "BaldasSound Orchestra". Stiamo parlando dell'orchestra musicale della scuola secondaria di I grado "Gen. E. Baldassarre" di Trani, ora diretta dalla prof.ssa Angela Tannoia. L'esibizione tornerà a mostrare la bravura dei giovani musicisti sul territorio cittadino, in questo caso con la "benedizione" ed il supporto di Padre Sabino Maldera, parroco del Santuario Parrocchia Madonna di Fatima, per la quale si onererà in musica la festività che si celebra proprio in questi giorni di Triduo Solenne.

Questa sera, alle ore 20.00, presso gli spazi esterni del Santuario sito in Via Sant'Annibale Maria di Francia 131 a Trani, l'orchestra musicale stabile della scuola Baldassarre diretta dal M° Alessandro Giusto, col coordinamento della prof.ssa Valeria Cormio, si esibirà in un programma variegato che spazierà dai classici della canzone italiana fino ad hits internazionali del passato, passando dalle dolci armonie di Chopin, fino ai brani composti ad hoc dal prof. Giusto, il tutto in un'armonia struttrata di suoni e voci, luci, coreografie e recitazione che saranno in grado di affascinare il pubblico con la carica emotiva esplosiva tipica della stessa BaldasSound.

L'ingresso è libero ed aperto a tutti.

La cittadinanza è invitata per sostenere ed applaudire i piccoli grandi talenti della BaldasSound Orchestra.
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