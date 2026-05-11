Storica Adriatica Trani: i tranesi conquistano la Serie C

L'Adriatica Trani scrive una pagina storica della pallavolo cittadina: con la vittoria nell'ultima gara di campionato, la formazione bianco-blu conquista matematicamente il primo posto e ottiene la promozione in Serie C maschile, centrando un traguardo mai raggiunto prima nella storia della società. Una serata destinata a restare, al di là del risultato finale della partita stessa. Perché quando si conquista un obiettivo di questo livello, il punteggio passa inevitabilmente in secondo piano.L'Adriatica aveva un solo obiettivo: vincere tre punti per avere la certezza matematica del salto di categoria. E ci è riuscita, nonostante la grande tensione e l'emozione che hanno accompagnato i ragazzi per tutta la gara, consapevoli di essere a un passo da qualcosa costruito giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. Una promozione che assume un valore ancora più grande considerando tutto ciò che la squadra e lo staff hanno dovuto affrontare durante la stagione. Dalle difficoltà logistiche ai problemi fisici che hanno colpito diversi atleti nel momento più delicato del campionato, passando per settimane complicate in cui il gruppo è stato chiamato a reagire continuamente.E proprio per questo il rammarico più grande resta quello di non aver potuto vivere una serata simile insieme al proprio pubblico. La gara decisiva si è disputata ancora una volta senza spettatori sugli spalti del Tensostatico "Ferrante", privando squadra e città di un momento che avrebbe meritato un'atmosfera completamente diversa. Perché se la società riesce sempre a trovare la forza per superare gli ostacoli, in campo ci sono ragazzi che vivono la partita con tutta la pressione, le responsabilità e le emozioni che un traguardo del genere porta con sé. E in una gara così importante, il sostegno del pubblico avrebbe rappresentato una spinta ulteriore, un'energia capace di rendere ancora più speciale una notte già storica.Nonostante tutto, però, l'Adriatica Trani è stata più forte di ogni difficoltà. Al primo anno in Serie D, la società conquista immediatamente la promozione in Serie C maschile, completando un percorso straordinario che, nel giro di poche settimane, aveva già portato anche alla vittoria della Coppa Puglia. Un risultato che rende questa stagione unica: nessuna squadra maschile tranese era mai riuscita a conquistare nello stesso anno Coppa Puglia e promozione in Serie C. Un traguardo enorme per la società, per lo staff, per gli atleti e per i tifosi. L'Adriatica Trani chiude così una stagione indimenticabile, consapevole di aver scritto qualcosa che va ben oltre una semplice vittoria sportiva.